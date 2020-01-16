Modum Lab выиграла государственный грант на разработку образовательной платформы для российских школ

Петербургский VR/AR-разработчик Modum Lab создаст платформу для российского школьного образования с VR/AR и 3D-технологиями. На конкурсной основе Фондом содействия инновациям РФ под эти цели компании было выделено 20 млн руб. При этом собственные инвестиции в платформу от Modum Lab составят еще 8 млн руб.

Накануне стали известны итоги конкурса «Цифровые технологии» Фонда содействия инновациям по отбору проектов в рамках программы «Развитие». Петербургский VR/AR-разработчик Modum Lab вошел в число девяти ИТ-компаний, получивших гранты на развитие проектов.

Платформа будет создана на основе лучших мировых практик образовательных решений в формате виртуальной и дополненной реальности, а также компьютерных симуляций, заявляют в Modum Lab. Цифровой продукт будет использоваться в учебных учреждениях страны и станет доступен для сторонних разработчиков. Последние смогут использовать платформу Modum Lab для создания собственных ИТ-решений для детского образования.

Основная идея платформы – систематизировать технологичный образовательный материал, включающий элементы VR/AR.

«За последние два года на российском рынке появилось большое количество различных образовательных технологичных проектов, но материал этот носит разрозненный характер. Какие именно механики и учебные инструменты разработчики могут выделить в отдельные инструменты, чтобы широко применять для разных дисциплин, пока остается вопросом. Мы в Modum Lab обладаем большим опытом в области разработки VR/AR-решений для обучения и тренировки, в проработке их методологии. По мере работы над новыми обучающими проектами, мы увидели необходимость собрать и протестировать различные образовательные VR/AR механики, выбрать из них самые эффективные и понятные в использовании», – сказал президент Modum Lab, Дмитрий Кириллов.

Платформа включит в себя VR/AR- и 3D-образовательные механики. В рамках предварительного исследования механики из лучших международных практик будут адаптированы под особенность организации классов в России. Предварительное исследование также позволит сформировать рекомендации для создания инновационных цифровых учебных материалов и поможет преподавателям легко управлять ими на уроке.

Заявки на получение грантов в размере до 20 млн рублей оставила 31 компания. Из них одобрены оказались проекты девяти компаний. Отбор происходил с учетом целей проекта, опыта компаний, финансовых и других показателей.