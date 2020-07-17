ТФН и Virtuality Club начинают дистрибуцию VR-гарнитур Pico Interactive в России

Virtuality Club, поставщик технологического оборудования и услуг в сфере новых технологий и виртуальной реальности, вместе с компанией ТФН, дистрибьютором мобильных устройств и аксессуаров, заключили соглашение с компанией Pico Interactive об официальной дистрибуции их продукции на территории России. Основанная в 2014 г. компания Pico Interactive разрабатывает технологии XR. Работая в США, Европе, Китае, Корее, Японии, а теперь и в России, компания Pico обеспечивает экосистему XR с помощью открытой архитектуры в сочетании с информационной безопасностью.

«На текущий момент на российском рынке очевиден заметный недостаток качественных автономных VR-устройств, что в свою очередь существенно тормозит развитие корпоративного обучения на базе технологии виртуальной реальности. Появление мобильной VR-гарнитуры, интуитивно понятной в управлении, сбалансированной по соотношению цена/качество, позволит значительно продвинуть внедрение инновационных обучающих программ», – сказала Анна Сорокина, руководитель направления развития AR/VR ТФН.

В отличии от большинства производителей, Pico Interactive создает гарнитуры, прежде всего направленные на бизнес-сектор. Клиентами производителя является широкий спектр коммерческих организаций: компании предоставляющие транспортные услуги и использующие VR-гарнитуры для развлечения пассажиров в пути, медицинские учреждения, центры корпоративного обучения, производители различных товаров и многие другие компании, демонстрация товара и услуг которых, требует интерактивных решений и визуализации с глубоким погружением. Особым спросом виртуальная реальность пользуется у предприятий, нацеленных на обучение персонала с помощью VR-технологий.

«Один из успешных примеров подобного внедрения VR в бизнес-процессы – проведение пилота по иммерсивному обучению сотрудников. в одном из крупнейших ритейлеров. По их данным, после внедрения иммерсионного метода, повысилась эффективность обучения сотрудников со значительным последующим увеличением объема продаж. Подтверждением эффективности и результативности пилотного внедрения, в первую очередь, является развитие данного проекта, в рамках которого Компания Modum Lab, один из ключевых игроков в сфере VR/AR-обучения в России осуществит в 2020 г. с помощью Virtuality Club поставку 1 тыс. устройств с программой корпоративного обучения собственной разработки для дальнейшего развития этого проекта по внедрению иммерсивного обучения», – сказал Алексей Лесниченко, директор Virtuality Club.

Дистрибьюторы ТФН и Virtuality Club выводят на российский рынок уже не первого производителя. Совсем недавно на территорию России ими была выведена компания Pimax – производитель VR-гарнитур для персональных компьютеров с высоким разрешением и сверхшироким углом обзора.

Технологии виртуальной и дополненной реальности становятся в эти дни все более актуальными в условиях повышенной потребности в удаленной работе и обучении огромного количества людей. Появление новых производителей и их высокотехнологичных товаров на российском рынке, с одной стороны, упрощает выполнение этой задачи, а с другой – делают возможным ее выполнение на самом качественном уровне.