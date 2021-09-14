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«Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения

«Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г. в учебных заведениях страны появятся 1500 таких устройств.

Дисплеи TeachTouch установят в школах, вузах и других учебных организациях, в том числе в рамках программы «Цифровая образовательная среда». Телемост будет доступен прямо на главном экране. Учитель сможет в один клик создать видеовстречу и отправить ссылку на нее ученикам — всем или только тем, кто занимается из дома. Сервис позволяет делиться экраном и общаться в чате. Например, во время объяснения темы можно показать презентацию, а потом отправить ученикам задание в чат. Продолжительность встреч не ограничена, так что в «Телемосте» можно проводить не только уроки, но и педсоветы и родительские собрания.

«Во время пандемии школы и вузы были вынуждены перестроиться и научиться проводить занятия онлайн. Думаю, многие преподаватели захотят использовать этот опыт и сохранить возможности для дистанционного обучения. Мы со своей стороны готовы предоставить им все что нужно — не только “Телемост”, но и другие сервисы для удаленной работы», — отметил Владимир Русинов, руководитель продукта «Яндекс 360».

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TeachTouch

«При выборе сервиса видеосвязи мы учитывали количество возможных проблем, пути их решения, интуитивность интерфейса и доступность технической поддержки. “Телемост” подошел нам по всем параметрам. Кроме того, экосистема Яндекса открывает возможности для более глубокой интеграции с другими сервисами компании», — сказал Максим Жуков, заместитель генерального директора компании Polymedia.

«Яндекс 360» предлагает набор сервисов, куда входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Документы», «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». «Телемост» доступен в веб-версии набора «Яндекс 360», в приложении «Телемоста» для компьютера (Windows или macOS) и мобильном приложении для iOS и Android.

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