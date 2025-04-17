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Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) продолжает расширять географию грузовой доставки и выходит с новой логистической услугой в страны СНГ. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой прямо до двери, включая подъем в квартиру. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи. Ранее услуга была доступна только на территории России, но теперь Wildberries начинает развивать инфраструктуру и в остальных странах присутствия.

«Запуск грузовой доставки в Армении, Казахстане и Беларуси — важный шаг к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ. Мы видим активный интерес со стороны покупателей и уверены, что новое направление будет способствовать росту продаж местных и российских продавцов», — сказал Евгений Булдыгин.

На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов в регионе.

Сейчас на платформе Wildberries ассортимент крупногабаритных товаров превышает 160 тыс. наименований. В 2024 г. спрос на такие товары вырос более чем в семь раз по сравнению с 2023 г.

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