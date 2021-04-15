«Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске

«Лига цифровой экономики» открыла представительство в Республике Беларусь. Специалисты минского офиса будут заниматься внедрением сложных цифровых экосистем, мобильных приложений, решений e-commerce и другими проектами компании. Всего «Лига» представлена в 18 городах в России и странах ближнего зарубежья.

Открытие регионального офиса в Минске позволит привлечь новых сотрудников на крупные российские и международные проекты Лиги Цифровой Экономики. В их числе комплексные проекты под ключ по созданию сложных информационных систем, разработка различных мобильных приложений, внедрение полного спектра решений электронной коммерции.

Компания планирует войти в Парк высоких технологий – расположенный в Минске ИТ-кластер, который является одним из ведущих в Центральной и Восточной Европе. Это обеспечит дополнительные возможности по расширению клиентского портфеля Лиги в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Минск стал 18 городом, где представлена «Лига цифровой экономики». Помимо белорусской столицы, полноценные офисы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Белгороде, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Курске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Севастополе, Таганроге, Ярославле, Киеве и Алматы.

«Мы рады приветствовать Минск в Лиге Цифровой Экономики. Безусловно, это знаковое событие для Лиги, которая продолжает свое развитие в России и других странах. За последние годы Минск заслуженно стал одной из ИТ-столиц мира. Мы ждем в нашей команде белорусских айтишников, которые зарекомендовали себя профессионалами высочайшего уровня. Немаловажным фактором является и то, что отсутствуют какие-либо языковые или ментальные барьеры между нашими странами», – говорит Сергей Шилов, президент «Лиги цифровой экономики» и управляющий партнер AT Consulting.