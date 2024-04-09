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YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff

SkillStaff добавил на платформу доработку на базе YandexGPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на маркетплейсе и помогает клиентам экономить время при подборе специалистов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff внедрил на платформу технологию YandexGPT API. Доработка позволяет добавлять обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на платформе. Главная задача нововведения — создание краткого и емкого описания опыта сотрудника на основе детализированной информации о выполненных проектах, достижениях и используемом стеке. Применение нейросети упростит работодателям оформление профиля специалиста, а также повысит качество и привлекательность его карточки на маркетплейсе. Новая функция поможет экономить время: компаниям на создание описаний, а клиентам — на выборе кандидатов.

В рамках интеграции нейросети ИТ-компания разработала промпты и добавила функцию в раздел «Главное о специалисте». Теперь работодатели могут ввести ключевые навыки и опыт сотрудника на проектах и воспользоваться опцией «Сгенерировать с помощью YandexGPT (бета)». На основе данных нейросеть составит сопроводительный текст, который дальше можно отредактировать.

«Варианты сопроводительных писем от YandexGPT помогут специалистам повысить качество и привлекательность профиля и выделить важную информацию. Использование нейросетей повышает производительность и экономит время, как ИТ-партнеров на платформе, так и наших клиентов. База компании включает более 10 тыс. профессионалов, что дает широкий выбор и возможность найти идеального кандидата для конкретного проекта. В первую очередь компании обращают внимание на раздел «Главное», который содержит ключевую информацию о кандидате», - сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

SkillStaff стала одной из первых компаний, которая применила YandexGPT API по программе грантов от Yandex Cloud. Компания запустила программу в конце 2023 г., благодаря которой технологические компании могут получить 1 млн руб. на использование YandexGPT API для создания чат-ботов, умных помощников, генерации и обработки информации в бизнес-приложениях и веб-сервисах.

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Маркет

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга.

Сегодня на платформе более 10 тыс. специалистов 95+ квалификаций от 300+ ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.

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