Разделы

Бизнес Кадры
|

SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос

B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал рынок ИТ-аутстаффинга за III квартал 2024 г.. Спрос на услугу по аренде ИТ-специалистов по данным платформы вырос на 17% в указанный период год к году. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Спрос

По данным SkillStaff интерес к ИТ-шерингу продолжает расти – число клиентов на платформе увеличилось на 44,4% по сравнению с III кварталом 2023 г. За указанный период спрос на услугу увеличился на 17%. Лидирующая сфера, где привлекают аутстаф-специалистов изменилась – в 2023 г. основной спрос приходился на ритейл, сегодня больше всего клиентов ИТ-аутстаффинга – компании, специализирующиеся на ИТ-интеграции.

«Рынок российских ИТ-продуктов активно развивается, импортозамещение программного обеспечения продолжается, при этом стратегические задачи не отменяют текущую работу. Привлечение ИТ-специалистов через аутстаффинг помогает сохранять текущую скорость разработки и сокращать time-to-market для новых проектов», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

По данным исследования, в топ-5 городов по количеству ИТ-аутстафферов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж. Специалисты SkillStaff отмечают, что неизменно аутстаф-специалистов привлекают на проекты, связанные с банковскими системами, и на автоматизацию бизнес-процессов. Также компании продолжают развивать проекты по импортозамещению систем и переносу бизнес-логики на целевой стек.

Роли и ставки

Самая часто запрашиваемая роль – системный аналитик. Спрос и предложение на данную специализацию остается неизменным за анализируемый период. Заказчики готовы арендовать таких специалистов по средней ставке 3700 руб./час. Следующая по популярности роль – ручной тестировщик: спрос вырос на 40%, при этом предложение от ИТ-компаний не изменилось. Средняя ставка соответствует показателю 2023 г. - 2600 руб./час.

За указанный период, спрос клиентов на Java-разработчиков увеличился на 3,8% ставка остается на уровне 3500 руб. без колебаний. Спрос на PHP-разработчиков вырос на 31,5%, ставка снизилась на 9,5% до 2700 руб./час. Спрос на DevOps вырос на 30%, ставка незначительно увеличилась до 3600 руб./час.

Грейды и требования

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж
Маркет

По оценке SkillStaff заметно вырос спрос на Senior и Middle, Middle+ специалистов, на 7,8% и 12,6% соответственно. Количество заявок на специалистов уровня Junior остается на низком уровне, не более 1%. Наибольший спрос (40,6%) на специалистов уровня Senior наблюдается в финансово-технологической сфере, в ритейле этот же показатель практически в два раза ниже (20,7%). Запрос на специалистов уровня Middle, Middle+ также отличается – в ритейле специалистов среднего уровня на 24,5% больше, чем в финтехе.

Аналитики SkillStaff в числе ключевых трендов выделяют предпочтение клиентов к специалистам старше 25 лет, с обязательным профильным образованием.

Удаленный формат работы продолжает пользоваться популярностью – более 90% клиентов выбирают такой вариант работы для ИТ-специалистов, работу в офисе предлагают не более 4%. Есть заметные изменения в продолжительности занятости аутстаф-специалистов на проектах. На срок до полугода клиенты берут ИТ-специалистов на 20% чаще, привлечение на бессрочный период снизилось на 25%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: