SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38%

B2B-маркетплейс SkillStaff провел исследование запросов на ИТ-специалистов по модели аутстаффинга в сфере финтеха. Цель исследования – изучить изменение спроса на услуги и квалификации арендуемых айтишников весной 2024 г. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

72% клиентов ищут экспертов с высокой квалификацией. 52% заказчиков нанимают аутстафферов на бессрочный период. Самые востребованные специалисты – системные аналитики. 94% компаний предлагают удаленный формат работы.

SkillStaff Изменение спроса

Стеки

В SkillStaff зафиксировали, в 2024 г. интерес на ИТ-аутстаффинг у финтеха вырос на 38% по сравнению с периодом с марта по май 2023 г. При этом, число новых клиентов из этого сектора увеличилось только на 10%.

Данные исследования показали, что компании стали уделять больше внимания улучшению покупательского опыта. Весной 2023 г. в фокусе банкинга стояли задачи, связанные с проектами по кредитованию и системами банковского обслуживания. В 2024 г. клиентам интересны работы над платежными системами и кошельками, системами лояльности и кэшбэк-сервисами. При этом задачи, касающиеся инвестиционных платформ, сохраняют лидирующую позицию в оба периода.

Аналогичная ситуация складывается со стеками ИТ-специалистов: две весны подряд системные аналитики остаются самыми востребованными среди профессиональных категорий у финтеха. Вторые по количеству запросов на SkillStaff – специалисты по нагрузочному тестированию. Спрос на экспертов в области автоматизации тестирования снизился на одну позицию – они находятся на третьем месте в сравнении с весной 2023 г. Ранее это строку занимали продуктовые дизайнеры.

«Для клиентов важен опыт работы аутстаффера в банковской или брокерской сферах, а также личные инвестиционные навыки. Работа с банковским сектором требует глубокого понимания как теоретических, так и практических аспектов финансовых рынков. Также компании уделяют внимание командной совместимости и коммуникационным навыкам, поэтому часто проводят дополнительные собеседования с командой, чтобы оценить, насколько аутстаффер впишется в корпоративную культуру», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

SkillStaff Роли ИТ-аутстафферов в финтехе

Грейды

По оценке SkillStaff, почти три четверти (72%) заявок приходится на специалистов с высоким уровнем квалификации (Lead, Senior, Middle+). Весной 2023 г. этот показатель составлял 68%. В то время как спрос на аутстафферов среднего уровня сократился и показал 27%, в предыдущем периоде – 32%.

Сроки

Согласно исследованию, в топ-5 городов по наибольшему количеству запросов на ИТ-аутстафферов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. Больше половины клиентов (52%) нанимает специалистов на бессрочный период. Еще 29% компаниям нужны сотрудники на срок от 6 до 12 месяцев. Количество запросов с длительностью аренды до полугода составляет 15%, а по иным условиям – 4%. Большинство компаний (94%) рассматривают аутстафферов для удаленного формата работы, еще 5% – с гибридным графиком, и всего 1% – для занятости в офисе.

Ставки

Средняя ставка ИТ-аутстафферов, представленных на платформе, составляет 3694 руб. в час, что на 7,5% больше, чем весной 2023 г. Самый высокий тариф – у менеджеров по продуктам (5115 руб./час) и iOS-разработчиков (4875 руб./час). А минимальная средняя ставка зафиксирована у специалистов по ручному тестированию и составляет 2356 руб. в час. Средняя стоимость услуг системных аналитиков, нагрузочных и автотестировщиков варьируется от 3000 до 4000 руб./час.