Ставки ИТ-специалистов продолжают расти

B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал средние ставки на аренду ИТ-специалистов. Исследование сделано на основе данных более 70 различных специализаций. Результаты показали, что общая средняя ставка во II квартале 2024 г. по отношению к предыдущему по всем специализациям остается неизменной. Однако с апреля по июнь 2024 г. у отдельных экспертов наблюдается значительный рост тарифов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Если рассматривать ИТ-направления в целом, то в список с самыми высокими средними ставками на аренду специалистов во втором квартале попали: ИТ-архитектура (4209 руб./час), управление продуктом и проектом (3158 руб./час), информационная безопасность (3134 руб./час), аналитика (3107 руб./час) и администрирование (3061 руб./час).

Лидерами по самым высоким средним ставкам среди ИТ-специалистов уровня Senior являются архитекторы, их тариф в среднем составляет 4873 руб./час в первом и втором кварталах. Второе место занимают BI-разработчики уровня Lead со ставкой 4844 руб./час. На третьем месте архитекторы SAP TOPO грейда Senior с устойчивой ставкой 4809 руб./час. Во втором квартале в топ-5 лидеров по самым высоким средним ставкам также вошли: консультанты 1C (Lead) со ставкой 4622 руб./час и архитекторы (Lead) со ставкой 4616 руб./час.

По данным SkillStaff, среди ИТ-специалистов сохраняется тенденция на рост ставок: во втором квартале они выросли суммарно почти у 20% специалистов разного уровня квалификации по сравнению с первым кварталом. Особенно заметен общий средний прирост с апреля по июнь у консультантов «1C» – на 19% (с 2673 руб./час до 3192 руб./час), системных аналитиков – на 18% (с 2442 руб./час до 2892 руб./час) и продуктовых аналитиков – на 17% (с 2490 руб./час до 2908 руб./час).

Чуть менее заметный рывок наблюдается и у других специалистов из аналитики, разработки и дизайна. Так, средняя ставка графического дизайнера выросла на 10% (c 3085 руб./час до 3407 руб./час), iOS-разработчика – на 7% (с 3044 руб./час до 3250 руб./час).

«В последние годы наблюдается устойчивый рост заработных плат и следовательно средних ставок на аренду ИТ-специалистов. Это связано с несколькими факторами, включая увеличение спроса на квалифицированных специалистов в этой области, дефицит кадров на рынке и повышение уровня сложности задач. Кроме того, ИТ-компании стремятся привлекать лучших специалистов и сохранить их, поэтому предлагают специалистам под аренду конкурентные условия оплаты труда», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Исследование показало, что среди специалистов уровня Junior наиболее высокие ставки сохраняются у аналитиков BI, DevOps-инженеров и Java разработчиков – 2500 руб./час. Результаты аналитики также показали, что средние ставки начинающих ИT-специалистов в основном остаются без изменений. Эксперты SkillStaff связывают это со стабильной стартовой заработной платой junior-специалистов и ориентацией рынка на высококвалифицированные кадры.

Цена за час работы специалиста указана в усредненном виде в соответствии с установленными поставщиками стоимостями работы и учетом всех ИТ-направлений на маркетплейсе. Детализация средних ставок по специальностям в каталоге с автоматическим обновлением размещена на сайте компании в разделе «Средние ставки».