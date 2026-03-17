В SkillStaff выяснили, какие факторы больше всего раздражают специалистов при поиске подработки

Платформа гибкой занятости SkillStaff представила результаты исследования о том, что мешает индивидуальным предпринимателям и самозанятым при поиске проектной работы и подработки*. Наиболее распространенные факторы среди всех специализаций — некачественные вакансии (отсутствие описания задач, размытые требования, общие формулировки) и отсутствие обратной связи после отклика, однако акценты различаются в зависимости от уровня специалиста. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

В исследовании приняли участие специалисты разных направлений: ИТ, финансы и юриспруденция, маркетинг и PR, рекрутинг, дизайн и продукт.

Специалисты начального уровня (junior): больше всего раздражает отсутствие обратной связи

Среди специалистов начального уровня основным фактором стресса стала тишина со стороны работодателей — 52% участников отметили отсутствие обратной связи как главный источник раздражения. На втором месте — некачественные вакансии (48%), далее — отказы без объяснения причин (32%) и рутина, связанная с адаптацией резюме под разные вакансии (32%). При этом 40% специалистов начального уровня предпочитают только полную занятость, а 36% готовы рассматривать фриланс (проектную работу) и любые другие проекты.

«Мы регулярно исследуем настроение на рынке труда. Мы видим, что сегодня для ИП и самозанятых поиск подработки — это только не дополнительный доход, но и возможность расширить портфолио своей карьеры. Когда специалист любого уровня систематически сталкивается с распространенными барьерами, это подрывает доверие к рынку гибкой занятости. Наша задача как платформы — системно устранять эту фрустрацию и делать процесс понятным и профессиональным», — сказала Анна Королева, HRD платформы SkillStaff.

Специалисты среднего уровня (middle): раздражают слабые вакансии

Среди ИП и СЗ среднего уровня на первое место (57% опрошенных) вышли некачественные вакансии: размытое описание задач без конкретного объема работ и ожидаемого результата, несоответствие требований заявленному уровню оплаты. Почти половина (50%) указали на отсутствие обратной связи, а 36% — на частые отказы без объяснений. Столько же специалистов признались, что испытывают страх «ошибиться в цене» при поиске подработки: запросить слишком низкую или слишком высокую ставку. В отличие от специалистов начального уровня, специалисты среднего уровня чаще выбирают проектную работу: 47% предпочитают подработку параллельно основной занятости, 38% — полную занятость.

Старшие специалисты и руководители команд (senior и team lead): требования к качеству выше

Среди старших специалистов и руководителей команд раздражение по поводу размытых вакансий достигает максимума — 63%. 54% отметили отсутствие обратной связи со стороны работодателей, 34% — рутинные действия при размещении резюме. Кроме того, 12% выделили как раздражающий фактор координацию интервью. При этом 43% старших специалистов предпочитают проектную подработку, а 39% — полную занятость.

Главные выводы

По мере роста профессионального уровня требования к прозрачности и качеству коммуникации усиливаются. Для ИП и самозанятых начального уровня важно подтверждение того, что резюме рассмотрено: обратная связь для них — инструмент обучения и ориентир для развития. Специалисты среднего уровня смотрят глубже: для них поиск подработки — это управляемый процесс, в котором важны понятные показатели эффективности и адекватная оценка объема работы. Старшие специалисты и руководители команд подходят к рынку как к партнерству. Здесь критичны зрелость заказчика и четкость зоны ответственности, а некачественная вакансия воспринимается как индикатор рисков.

Таким образом, по мере роста уровня специалиста меняется не только уровень ожиданий, но и рамка восприятия: от запроса на обратную связь — к запросу на профессиональный стандарт взаимодействия.

*К опросу были приглашены около 1,5 тыс. респондентов, оформленных как ИП и СЗ

