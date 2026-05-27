SkillStaff: ИТ стала детской мечтой №1, обогнав профессию космонавта

Платформа гибкой занятости SkillStaff провела исследование* среди ИТ-специалистов: кем те мечтали стать в детстве, как пришли в профессию и куда хотят двигаться дальше. Результаты показали, что ИТ-карьера — одна из самых желанных с самого детства, а сама отрасль открыта для тех, кто приходит в нее в любом возрасте. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Мечтали об ИТ чаще, чем о космосе

Среди названных респондентами профессий мечты неожиданно лидирует сама ИТ-сфера: 16% респондентов с детства хотели работать в технологиях.

На втором месте — космонавтика (15%), следом идут писатели и журналисты (13%), художники и дизайнеры (11%), водители, пилоты и машинисты (11%). Врач и строитель набрали по 10%, учитель — 9%. В числе более редких ответов — мечты стать часовым мастером, археологом, спортсменом, миллионером и даже президентом.

Детская мечта об ИТ чаще всего встречается среди миллениалов: на эту возрастную группу (29–44 года) приходится 85% тех, кто с детства хотел работать в технологиях. Внутри группы 62% составляют специалисты 29–37 лет и 23% — 38–44 лет. Поколение, взрослевшее в эпоху массового распространения персональных компьютеров и интернета, первым начало воспринимать ИТ как самостоятельную и привлекательную профессию — и данные это подтверждают. Еще 15% среди тех, кто с детства мечтал стать айтишником — специалисты-зумеры в возрасте от 18 до 28 лет.

В ИТ приходят осознанно — и чаще всего уже взрослыми

19% респондентов задумались о карьере в ИТ в детстве и подростковом возрасте. Однако большинство специалистов пришли к этому выбору уже в осознанном возрасте: 23% — в 16–18 лет, 19% — в 19–22 года, и чаще всего — 34% — в период с 22 до 30 лет. Еще 6% определились уже после 30 лет.

«ИТ — профессия, в которую приходят по самым разным дорогам и в любом возрасте. Именно здесь гибкая занятость играет важную роль: попробовать себя в проекте параллельно с основной работой, войти в отрасль через переквалификацию, выстроить карьеру по собственной траектории. На этом фоне усиливается тренд на мультизанятость и более гибкое, проектное построение профессионального пути», — сказала Анна Королева, HRD SkillStaff.

Куда дальше: ИИ, свое дело или пасека в горах

Отвечая на вопрос о профессиональных мечтах, ИТ-специалисты разошлись во взглядах, но можно выделить несколько основных трендов.

Управление и лидерство. 15% хотят перейти на руководящие позиции: CEO, CTO, ИТ-директор, основатель компании. Каждый седьмой участник исследования воспринимает карьерный рост прежде всего как переход к управлению людьми, продуктами и технологической стратегией.

Собственный бизнес. 6% мечтают открыть свое дело. В ответах встречались и конкретные планы — основать свой ИТ-стартап, иметь свою ИТ-компанию, — и более широкие предпринимательские амбиции, например, стать руководителем корпорации.

Искусственный интеллект. 11% респондентов видят свое будущее именно в сфере ИИ — например, в ролях AI Architect, AI Product Engineer, эксперта по LLM. Часть из них думает шире: их интересуют вопросы интеграции технологий с нервной системой человека, этика и безопасность ИИ.

Совершенно другая жизнь. Самая яркая группа — 25% респондентов — думает о кардинальной смене курса. В их ответах: путешественник, писатель, подводный фотограф, организатор настольных игр, владелец винодельни в Италии, пчеловод в горах, хозяйка усадьбы, рантье.

*К опросу были приглашены около 1,5 тыс. ИТ-специалистов, зарегистрированных на платформе SkillStaff



