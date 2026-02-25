Газпром - Оператор Газпром ИД - Ивентум - конструктор приложений для организации и управления мероприятиями

Сервис ИВЕНТУМ представляет собой конструктор приложений для организации и проведения мероприятий любых форматов и масштабов – от международных форумов и отраслевых конференций до локальных фестивалей и корпоративных выездов. No-code сервис для автоматизации логистики, навигации и нетворкинга мероприятий ИВЕНТУМ от компании «Оператор Газпром ИД» предоставляет единое окно доступа к спектру актуальных для гостей мероприятия функций, включая настройку логистики и навигации, настраиваемые ленты событий и новостей, управление расписанием мероприятий.