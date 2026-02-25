Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Газпром Оператор Газпром ИД Ивентум конструктор приложений для организации и управления мероприятиями

Газпром - Оператор Газпром ИД - Ивентум - конструктор приложений для организации и управления мероприятиями

Сервис ИВЕНТУМ представляет собой конструктор приложений для организации и проведения мероприятий любых форматов и масштабов – от международных форумов и отраслевых конференций до локальных фестивалей и корпоративных выездов. No-code сервис для автоматизации логистики, навигации и нетворкинга мероприятий ИВЕНТУМ от компании «Оператор Газпром ИД» предоставляет единое окно доступа к спектру актуальных для гостей мероприятия функций, включая настройку логистики и навигации, настраиваемые ленты событий и новостей, управление расписанием мероприятий. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 «Хаб» расширяет экосистему цифровых сервисов для бизнеса 1
10.10.2024 Технологическая «дочка» Газпрома выводит на рынок «Ивентум» – конструктор приложений для организации и управления мероприятиями 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром - Оператор Газпром ИД 22 2
Газпром ПАО 1428 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1288 1
Виларди Аурика 2 1
Ветошкин Андрей 9 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще