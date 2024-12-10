SkillStaff изучил рынок аутстаффинга ИТ-специалистов в России

SkillStaff совместно с BCGroup выпустили результаты исследования рынка ИТ-аутстаффинга в России. Согласно результатам, в 2024 г. ожидаемая емкость рынка ИТ-аутстаффинга достигнет 265 млрд руб., что на 18% выше показателей 2023 г. (224 млрд руб.). Прогнозы показали, что в ближайшие несколько лет рынок аутстаф-услуг продолжит расти двузначными темпами: ожидается, что в 2025 г. – на 18% выше 2024 г., а в 2026 г. – на 17% больше по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Исследование проводилось в период май-июль 2024 г. D опросе приняли участие 500 респондентов, включая 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах, и 100 ИТ-компаний, готовых предложить для аренды своих специалистов.

Результаты показали, что бизнес намерен увеличивать число специалистов по модели ИТ-шеринга. К 2025 г/ почти четверть компаний планируют привлечь от 20 до 50 ИТ-аутстафферов. На втором месте по востребованности (21%) малые команды от одного до четырех человек. Каждая десятая компания планирует «арендовать» 100 и более ИТ-специалистов.

ИТ-бюджеты

По данным исследования, лидерами по расходам на закупку оборудования и лицензий являются компании из сферы цифровых экосистем и телекоммуникаций, их показатель достигает 32%. На третьем и четвертом месте находятся компании из сферы финтеха (19%) и ритейла (11%).

Наибольшая часть ИТ-бюджета на штатных разработчиков зафиксирована у телеком-компании – 52% от общего бюджета. В секторе финтеха этот показатель составляет 41%, а в цифровых экосистемах – 37%. Минимальную долю затрат (15%) на штатных ИТ-сотрудников выделяют ритейлеры.

При этом расходы ритейл-компании на аутсорс-разработку составляют 48%, в то время как финтех-сектор использует для этой цели 16% ИТ-бюджета. Наименьшие показатели на данную статью расходов зафиксированы у компаний из сферы цифровых экосистем (10%) и телекома (8%).

По данным исследования, расходы ритейл-компаний на ИТ-аутстаффинг составляют 26%. Финтех занимает второе место, выделяя на услугу 24% бюджета, а цифровые экосистемы – 21%. Наименьшая доля затрат на аренду ИТ-специалистов наблюдаются в сфере телекоммуникаций: они составляют 8% от общего ИТ-бюджета.

Стеки

По результатам опроса компаний-заказчиков. в 2024 г. отмечается повышенный спрос на Android-разработчиков (18%) и на 1С-разработчиков (16%). На эти же специализации приходится наибольший дефицит аутстаф-кадров, с показателем до 8%. По оценкам респондентов, высокий спрос на эти стеки в ИТ-шеринге продлится до 2025-2026 гг. Тем не менее, компании-заказчики прогнозируют, что в ближайшие годы будут меньше нуждаться в найме JavaScript и Android-разработчиков, инженеров сопровождения и специалистов DevOps.

По данным исследования, в 2024 г. отмечается увеличение спроса на аренду DevOps специалистов и UX/UI дизайнеров на 6% по сравнению с 2023 г.

Грейды

В 2023 и 2024 гг. наиболее востребованными считаются аутстаф-специалисты уровня Senior, спрос на которых достигает 8%. Большинство компаний (38%) указывает на ощутимый дефицит таких профессионалов, а еще 30% – на аутстаф-экспертов уровня Middle+. Недостаток кадров уровня Middle оценивается в 15%, а уровня Lead – в 11%. Наименьшая нехватка зафиксирована среди специалистов начального уровня: Junior+ – 4%, а Junior – всего 1%.

Ставки

Средняя ставка ИТ-аутстафферов уровня Senior по всем специальностям составляет 1827 руб. в час. Самый высокий средний тариф зафиксирован на консультантов Directum RX (5500 руб./час), а низкий – на Vue.js разработчиков (450 руб./час). Средняя стоимость Android-разработчиков и 1С-разработчиков варьируется от 2500 до 2600 руб. в час.

Средняя стоимость арендной ставки ИТ-специалистов с грейдами Middle+ и Middle составляет 1649 руб./час, а начальных грейдов Junior+ и Junior –1053 руб./час.

Срок аренды специалистов

Большинство опрошенных компаний (61%) имеют опыт ИТ-аутстаффинга специалистов. В среднем, опрошенные компании используют услугу больше 10 лет. При этом 91% из них пользуется ИТ-шерингом специалистов на данный момент, а еще 9% – сейчас не используют услугу. Три четверти компаний (76%), не имеющих опыта с ИТ-аутстаффингом, хотели бы воспользоваться такими услугами.

Средняя продолжительность привлечения ИТ-аутстафферов разных специализаций в среднем составляет 18 месяцев. Самый высокий средний срок найма зафиксирован у автотестировщиков (4 года 7 месяцев). В лидеры также вошли iOS-разработчики (3 года 2 месяца) и консультанты со знанием платформы Directum RX (3 года). В то время как на период чуть больше полугода нанимают специалистов по ручному тестированию (6 месяцев) и инженеров баз данных (8 месяцев).

Наиболее долгий средний срок привлечения зафиксирован на ИТ-специалистов уровня Middle – 51 месяц. Вторую и третью позиции занимают профессионалы грейда Senior (35 месяцев) и Lead (23 месяца). ИТ-аутстафферы уровня Middle+ в среднем привлекаются на период около 12 месяцев. Самый низкий средний срок найма наблюдается у специалистов грейдов Junior+ (8 месяцев) и Junior (7 месяцев).

Пул работ

По данным исследования, большинству компаний нужны дополнительные ИТ-кадры при появлении новых ИТ-проектов (58%), разработке импортозамещающих решений (54%) и внедрению импортозамещающих ресурсов (51%). Еще 22% компаний-заказчиков обращаются за арендой айтишников при внедрении новых функций в имеющиеся проекты. Среди наиболее востребованных областей можно выделить разработку (56%), аналитику (46%) и дизайн (35%).

Согласно исследованию, в ближайшие несколько лет среди актуальных видов ИТ-разработок можно выделить программное (71%) и аппаратное (52%) обеспечение, модели развертывания и виртуализации (32%), а также цифровые технологии (24%), такие как ИИ, большие данные и др.

Среди основных проблем, связанных с ИТ-разработкой, компании отмечают нехватку собственных разработчиков (25%), поиск отечественных решений (23%) и отсутствие обновлений ПО (21%).

Каналы поиска

Четверть (25%) опрошенных компаний используют сообщества и каналы мессенджера Telegram для поиска ИТ-специалистов. Еще 37% респондентов обращаются к специализированным ИТ-компаниям, которые предоставляют специалистов по запросу. Также 36% полагаются на рекомендации коллег и деловых партнеров, 33% используют HR-платформы.

При выборе ИТ-аутстаффинг-подрядчиков большинство респондентов (56%) учитывает широкий выбор специалистов и их специализаций. Также 40% обращают внимание на опыт работы подрядчика и отзывы, а еще 38% предпочитают тех, кто обладает компетенциями в определенной области.

В том, что касается методов взаимодействия, популярными остаются личное общение через мессенджеры (41%), переписка по электронной почте (36%) и использование специализированных платформ для аутстаффинга (35%).