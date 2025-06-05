«Ростелеком» и BBG займутся цифровой трансформацией ресторанного бизнеса

«Ростелеком» и группа компаний BBG (бренды «БлинБери» и «СушиВесла») договорились совместно разрабатывать и внедрять цифровые решения для сектора HoReCa, используя свои технические и кадровые ресурсы. Соглашение об этом подписали заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор управляющей компании «СушиВесла» Евгений Купко. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Парнерство предусматривает сотрудничество в области разработки и тестирования продуктовых решений на площадках BBG. Компании планируют сосредоточатся на нескольких ключевых направлениях. Так, реализация проектов в сфере телеметрии позволит мониторить работу ресторанов, оптимизировать процессы и улучшать качество обслуживания клиентов. Внедрение видеоаналитики поможет анализировать поведение клиентов и оптимизировать пространство ресторанов. Использование технологии Big Data позволит анализировать большие объемы данных о продажах и предпочтениях клиентов, что поможет принимать более обоснованные управленческие решения. Кроме того, «Ростелеком» будет содействовать развитию ИТ-инфраструктуру BBG для обеспечения надежной работы систем управления, платежей и заказов.

Также в рамках сотрудничества будут созданы цифровые сервисы для повышения удобства клиентов, включая онлайн-заказы и мобильные приложения для бронирования столиков и оплаты счетов.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Широкая отраслевая экспертиза “Ростелекома” позволяет нам выстраивать технологические партнерства в самых разных индустриях. При этом мы осознаем, что цифровизация таких чувствительных к клиентскому сервису сегментов, как сфера гостеприимства и ресторанный бизнес, требует особого, продуманного подхода. Мы уверены, что наши совместные усилия позволят разработать инновационные решения, которые не только повысят качество обслуживания гостей в ресторанах BBG, но и значительно увеличат операционную эффективность группы. Это сотрудничество станет важным шагом на пути к цифровой трансформации бизнеса, открывая новые горизонты для его развития и роста».

Евгений Купко, генеральный директор управляющей компании «СушиВесла»: «Совместные проекты позволят нам автоматизировать учет заказов и персонала, повысить скорость и качество обслуживания гостей благодаря внедрению цифровых систем, а также обеспечить стабильный интернет и защищенные сети для бесперебойной работы. Аналитические инструменты обеспечат эффективное управление загрузкой и продажами, а комплексные ИТ-решения — снизить издержки. В партнерстве с “Ростелекомом” мы сможем повысить уровень цифровизации и наших ресторанов, и сегмента HoReCa в целом, чтобы не просто соответствовать ожиданиям наших гостей, но и превосходить их, предлагая новый уровень сервиса и комфорта».