Бывший майор ФСБ получил девять лет за «крышевание» хакеров

Бывшего сотрудника регионального управления ФСБ Григория Царегородцева суд приговорил к девяти годам колонии. Подсудимый получил 160 млн руб. от хакерской группировки, но взяткой это не признает. Он утверждает, что просто обманул преступников.



Приговор вынесен

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу бывшего сотрудника регионального управления ФСБ Григория Царегородцева, который покровительствовал группировке хакеров за взятки на общую сумму 160 млн руб., пишет «Коммерсант».

Суд лишил Царегородцева воинского звания майор запаса и запретил ему после освобождения занимать определенные должности в течение восьми лет.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 320 млн руб. и сумму, равную размеру взятки за минусом стоимости изъятых в ходе следствия ценностей и денег. Это два земельных участка и два частных дома недалеко от Перми, а также автомобили Mercedes E-класса и Range Rover. Также при расследовании были изъяты пять золотых слитков и $52 тыс. Арест был наложен и на квартиру и машино-место, которые купил Царегородцев, но через договор дарения оформил на мать.

Хакеры под прикрытием

Царегородцева задержали в апреле 2023 г. Основанием для уголовного преследования стали показания, которые дали пермские предприниматели Александр Ковалев и Владислав Гилев. Об аресте этих двоих и еще четырех подозреваемых в хакерских атаках CNews сообщил в феврале 2022 г.

freepik Осужденный на девять лет бывший сотрудник ФСБ брал взятки с хакеров, продававших данные банковских карт американских банков

«По данным следствия, они обладают специальными познаниями в сфере международных платежных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети интернет», — сказали тогда представители суда.

Хакерская группировка, как писал «Коммерсант» в апреле 2024 г. продавала данные банковских карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, позволяющие осуществлять покупки без ведома владельцев, которые в конце концов узнали о махинациях.

В ФБР выяснили, что хакеры действуют с территории России, и передали информацию российским коллегам. После этого оперативники МВД нашли сайт, где предполагалась услуга по приобретению банковских карт, и вычислили злоумышленников.

После задержания Ковалев и Гилев заявили, что передали Григорию Царегородцеву деньги за непроведение в отношении них оперативно-разыскных мероприятий.

Ошибочка вышла

Царегородцев настаивает, что совершил простое мошенничество, и будет обжаловать приговор.

Факт передачи денег он не отрицает, но не согласен с тем, что 160 млн руб. были взяткой. Обвиняемый сказал, что просто решил обмануть предпринимателей, а повлиять на их привлечение или непривлечение к уголовной ответственности в силу своих должностных полномочий не мог.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — заявил он в суде.

Хакеры, давшие показания против Царегородцева получили сроки поменьше. Ковалеву дали четыре года колонии, а Гилеву был назначен срок, который он уже отсидел в следственном изоляторе.

Однако сроки за такие преступления в России, скорее всего, будут увеличены. Глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев дал в марте 2024 г. поручение отнести к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе России «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий».