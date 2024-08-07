Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion

Заместитель генерального директора Zecurion, российского разработчика решений для защиты информации от киберугроз, Александр Ковалёв возглавил комитет по информационной безопасности ассоциации «Руссофт».

В рамках комитета Александр будет отстаивать интересы участников комитета на государственном уровне и продвигать бренд российской кибербезопасности на зарубежных рынках дружественных стран. Также в рамках комитета будут организована активная GR- и PR-поддержка, а именно: выступления в профильных мероприятиях, встречи с органами государственной власти и др.

Александр Ковалёв имеет богатый опыт работы в сфере ИБ. Является экспертом Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, входит в правление ассоциации «Национальные чемпионы», эксперт российской стороны по информационной безопасности Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области информационных технологий и сетевой безопасности Подкомиссии по связи и информационным технологиям Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств.

«Руссофт» является наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России, в которое входит более 350 ИТ-компаний со штатом более 100 тыс. высококвалифицированных сотрудников. «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Центральный офис Партнёрства находится в Санкт-Петербурге. Zecurion присоединился к «Руссофт» в 2020 г.