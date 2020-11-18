Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ

Компания Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, заключила договор с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в рамках реализации стратегии компании по сотрудничеству с российскими вузами.

Согласно договору, Zecurion предоставит студентам учебные лицензии системы защиты от внутренних угроз Zecurion DLP для интеграции в программу обучения, в том числе для изучения и использования решения в практических работах учащихся. Система Zecurion DLP, признанная IDC, Gartner и Forrester, позволит изучить различные способы утечки информации и современные инструменты защиты данных. Кроме лицензий, компания будет предоставлять информационную и техническую поддержку вузу, а также содействовать в проведении стажировок.

«Мы рады партнерству с одним из ведущих разработчиков на рынке DLP и особенно возможности изучать и тестировать современное DLP-решение с новыми технологиями и инструментами работы с данными. Теперь студенты будут проходить не только теоретическую, но и практическую часть, с разбором реальных инцидентов, с которыми будут сталкиваться в будущем», — сказал Александр Невский, заведующий кафедрой безопасности и информационных технологий МЭИ.

«Сейчас мы активно работаем над развитием сотрудничества с вузами страны. В первую очередь мы хотим добиться более практико-ориентированного обучения в сфере информационной безопасности, в котором мы как бизнес будем знакомить будущих специалистов в сфере кибербезопасности с реальными кейсами, трендами и современными разработками. Ведь новые угрозы и технологии защиты данных появляются довольно быстро, а у вузов не всегда есть доступ к актуальным версиям ПО», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.

Zecurion работает над развитием партнерского направления с российскими вузами и приглашает к сотрудничеству учебные заведения, выпускающие специалистов по информационной безопасности. В рамках программы вузы смогут бесплатно использовать в обучающих целях систему Zecurion DLP, предназначенную для защиты информации от утечек информации и корпоративного мошенничества.