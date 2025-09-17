«Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установку приложений на мобильные устройства аналогично опыту работы с программами на базе Android. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Реализация решения запланирована в рамках подписанного в сентябре 2025 г. соглашения о сотрудничестве. Стороны представляли Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра», и Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.

Продукт предоставит пользователям привычный опыт установки и обновления программного обеспечения — аналогичный работе с иными магазинами приложений на мобильных устройствах. В продолжение сотрудничества стороны обсуждают разработку каталога приложений для рабочих станций под управлением Astra Linux. Решение будет ориентировано на потребности государственных организаций, корпораций и частных компаний, позволяя ускорить процессы импортозамещения и укрепить информационную безопасность.

«Менеджер приложений на базе RuStore позволит в удобном формате устанавливать, обновлять или удалять программы на планшетах, работающих под управлением Astra Linux. Сотрудничество с RuStore — важный шаг на пути к ИТ-суверенитету и повышению привлекательности операционной системы Astra Linux для клиентов как в госсекторе, так и в сегменте частного бизнеса, для которых информационная безопасность и сохранность клиентских данных имеет особое значение», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«RuStore продолжает расширять присутствие на новых платформах и типах устройств. Наша инфраструктура и система безопасности обеспечат пользователям Astra Linux защищенный доступ ко всем необходимым приложениям. Объединение экспертизы RuStore в дистрибуции приложений с разработкой ОС «Группы Астра» сможет стать основной для создания удобной и надежной среды для работы с отечественным ПО и укрепит технологический суверенитет страны», — отметил Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.