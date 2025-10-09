Разделы

Цифровизация ИТ в банках Импортонезависимость
|

«Группа Астра» и компания BFS объединяют технологии для работы банкоматов на Astra Linux

«Группа Астра» и производитель устройств самообслуживания – компания «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) объявили о развитии сотрудничества в сфере производства российских банкоматов и платежных терминалов, работающих под управлением встраиваемой операционной системы Astra Linux Embedded. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Договор подписали Михаил Геллерман – директор управления операционных систем «Группы Астра», и Артем Жилонов – генеральный директор и совладелец BFS.

Недавнее постановление правительства России от 29 августа 2025 г. №1326, опубликованное на официальном портале правовых актов, меняет нормативы закупок банковского оборудования для государственных банков. Минимальная доля закупок отечественных банкоматов и аналогичного оборудования, подключаемого к компьютеру или сети передачи данных, повышена с 5% до 50%. Документ вносит изменения в постановление № 1875, которое вводит национальный режим в сфере государственных закупок и ограничивает приобретение иностранных решений для ряда критически важных товаров.

Эти изменения создают мощный стимул для банков и финансовых учреждений перейти на отечественные решения, отвечающие требованиям безопасности, суверенитета данных и совместимости с национальными стандартами.

Совместный продукт объединит проверенные аппаратные комплексы и программные решения BFS с надежной, сертифицированной ОС Astra Linux, полностью соответствующей требованиям ФСТЭК России. Интегрированные решения обеспечат высокий уровень защиты транзакций и централизованное обновление программного обеспечения. Кроме того, использование единой отечественной ОС упростит процесс сертификации и снизит издержки на лицензирование новых компонентов.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Совместный продукт уже проходит тестовые испытания у потенциальных заказчиков, готовится полномасштабный перевод программного обеспечения сети банкоматов крупнейших российских банков на отечественную платформу.

«Переход государственных банков на отечественное оборудование – это не только ответ на регуляторные изменения, но и стратегический шаг к повышению кибербезопасности финансовой системы страны. Потребность в российском финансовом оборудовании остается актуальной уже несколько лет подряд, и теперь мы предлагаем готовое решение, объединяющее защищенность операционной системы Astra Linux с качественной аппаратной частью производства BFS, которое будет соответствовать самым высоким требованиям надежности и удобства эксплуатации», – отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Для нас важно предложить клиентам банкоматы и устройства самообслуживания, которые работают на проверенной и открытой платформе, разработанной в России. Партнерство с «Группой Астра» позволяет нам ускорить внедрение отечественного программного обеспечения и удовлетворить растущий спрос на российские решения», – сказал Артем Жилонов, генеральный директор и совладелец BFS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Разработана программа выпуска в России радиоэлектронных деталей. В нее вложат более 73 миллиардов

CNews — 25 лет лидерства

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Исследование: как применяются в России low-code платформы

В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще