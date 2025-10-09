Разделы

Жилонов Артем


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Группа Астра» и компания BFS объединяют технологии для работы банкоматов на Astra Linux 1
26.03.2024 Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
28.04.2023 В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жилонов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 18 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1565 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2350 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 462 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 389 1
GRG Banking 6 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 153 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2673 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 531 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5142 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 417 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 251 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5726 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2647 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3081 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 685 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1927 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25317 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21614 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3242 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8273 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1077 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1973 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1189 1
Овчинский Владислав 229 1
Дегтев Геннадий 270 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 2
Москва - Печатники 139 1
Ближний Восток 3016 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 1
Южная Корея - Республика 6808 1
Китай - Тайвань 4109 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 889 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 995 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8247 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 449 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6274 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10534 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1097 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
