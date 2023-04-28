В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве

В ОЭЗ «Технополис-Москва» будет локализован выпуск банкоматов на российских процессорах «Эльбрус». Этим займется компания «АТМ маркет», российский дистрибьютор китайского вендора банкоматов GRG Banking Equipment. Сроки запуска конвейера не раскрываются, к тому же «Эльбрусы» сейчас в дефиците, потому что в России нет техники для их производства, а иностранные контрактные компании отказываются сотрудничать с российскими клиентами.

Российскому банкомату – российский процессор

В России на территории индустриального парка «Руднево» будет построено производство отечественных банкоматов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей мэрии Москвы. По информации агентства, собирать их будут на российских процессорах «Эльбрус».

«Руднево» – это одна из территорий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис-Москва». Сборкой банкоматов будет руководить российская компания «АТМ маркет».

Подробности о новом производстве на момент публикации материала известны не были. Его запуск будет осуществлен в рамках развития «Руднево», где также в обозримом будущем появится отдельный полноценный кластер по производству беспилотников. Отдельно на территории индустриального парка будет налажен выпуск медицинских изделий и электроборудования.

Свое или иностранное

Компания «АТМ маркет» позиционирует себя в качестве официального дистрибьютора в России китайской компании GRG Banking Equipment, занимающейся производством «банковских устройств самообслуживания» – банкоматов. На сайте компании представлен квартет терминалов различных моделей, и пока неизвестно, планирует «АТМ маркет» локализовать в России одной из них или же разработать с нуля отдельный банкомат при участии GRG Banking Equipment с последующим выпуском его в России. Редакция CNews направила запрос в «АТМ маркет» и ожидает ответа.

Фото: МЦСТ Отечественные процессоры вполне способны заменить чипы, использующиеся в иностранных банкоматах

По собственным заявлениям компании, на апрель 2023 г. она насчитывала 120 человек персонала. В период с 2016 по 2019 гг. включительно она импортировала в Россию более 3800 банкоматов, получив за тот же период выручку в размере 5 млрд руб.

Возможные препятствия

О сроках локализации производства банкоматов на территории ОЭЗ «Технополис Москва», примерных, или точных, к моменту выпуска материала известно не было. Представители ОЭЗ на запрос редакции ответить не смогли.

Однако есть вероятность, что в обозримом будущем массового выпуск банкоматов на «Эльбрусах» не будет – эти процессоры, по крайней мере, их современные модификации пока негде производить. До 24 февраля 2022 г. они выпускались на заводах тайваньской фабрики TSMC, но после она отказалась иметь дело с клиентами из России. По той же причине не получится собрать большую партию банкоматов на новых «Байкалах» – их тоже собирала TSMC.

В мае 2022 г. планировалось перенести выпуск «Эльбрусов» на российский завод «Микрона» в подмосковном Зеленограде. Но фабрика не справилась бы с поставленной перед ней задачей – современные «Эльбрусы» сплошь 16-нанометровые, в распоряжении «Микрона» есть аппаратура для выпуска максимум 65-нанометровых чипов.

Также пока неизвестно, какой софт будет управлять будущими банкоматами – российский или китайский. В стране есть примеры перехода на отечественное ПО для банкоматов – такое, к примеру, есть в арсенале Сбербанка.

Подробнее о производителе

Компания «АТМ маркет» (ООО «Банковские и финансовые системы»), согласно ЕГРЮЛ, была основана в августе 2014 г. в Москве и имеет уставный капитал 100 тыс. руб. Гендиректором предприятия с декабря 2020 г. является Артем Жилонов, и ему же принадлежит 50-процентная доля в нем. Оставшиеся 50% удерживает

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https://www.cnews.ru/news/top/2022-09-06_windows_izgonyayut_iz_bankomatov

. Основной вид деятельности «АТМ маркет» – «деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД – 46.14.1), также она занимается «производством компьютеров и периферийного оборудования» (26.20) и «разработкой компьютерного программного обеспечения» (62.01) и еще шестью видами деятельности в разных сферах, включая грузоперевозки.

2022 г., согласно данным «Контур.фокуса»), компания завершила с чистой прибылью 608,5 млн руб. и выручкой 2,6 млрд руб. 2021 г. не был столь успешным для нее – чистая прибыль 52,8 млн руб. и выручка 555,3 млн руб.

Стабильный рост финансовых показателей компания показывает с 2019 г. за этот год компания получила чистую прибыль в размере 28,5 млн руб. и выручку 341,4 млн руб.

Конкуренция будет

Появление в стране отечественных (в той или иной степени) банкоматов – это одно из последствий того, что от России отвернулись многие страны мира. В их числе и те, в которых дислоцируются крупнейшие производители банкоматов.

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Крупные банки спешат как можно скорее найти новых поставщиков терминалов из дружественных стран или перейти на отечественные решения, пусть и произведенные за рубежом. Так, в апреле 2023 г. Сбербанк показал свой новый банкомат без слота под пластиковые карты, взаимодействовать с которым можно только при помощи смартфона. В банке пока не сообщают, где именно организовано его производство, но намекают, что в число основных поставщиков узнаваемых зеленых банкоматов входят Южная Корея и Китай. «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас появились российские банкоматы», – сообщили CNews в Сбербанке.