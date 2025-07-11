Astra Linux снова признали российской ОС №1 по версии CNews

ОС Astra Linux от «Группы Астра» второй раз подряд занимает первое место в рейтинге российских операционных систем — это подтвердили результаты исследований, которые ежегодно проводят эксперты CNews. Согласно опубликованному обзору, в 2025 г. продукт набрал максимальное количество баллов — 1333 и значительно опередил конкурентов.

Astra Linux удерживает лидерство второй год подряд. В 2024 г. ей также отдали первое место, она набрала 815 баллов.

Аналитики CNewsMarket оценивали решения по множеству критериев, включая функциональность, безопасность, универсальность использования, число крупных заказчиков, совместимость с другим отечественным софтом и оборудованием. В 2025 г. специалисты добавили к уже имеющимся требованиям новые, характеризующие кадровый потенциал вендоров.

«Для нас особенно ценно, что профессиональное сообщество уже второй год подряд признает Astra Linux лидером среди российских операционных систем. Это важный сигнал для компаний, которые сегодня выбирают, на какую отечественную платформу переходить с западных решений. Наши последние версии продолжают соответствовать самым высоким стандартам. Лучшим доказательством этого служит не только экспертная оценка, но и выбор тысяч организаций: государственных структур, корпораций, медицинских и образовательных учреждений, а также коммерческих компаний», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».