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Cloud4Y предоставил корпоративную почту Surf consulting

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил корпоративную почту росскийской ИТ-консалтинговой компании Surf consulting.

Surf consulting оказывает услуги в области ИТ-консалтинга: от разработки бизнес-решений до их внедрения. С 2018 г. консалтинговая организация реализует сложные проекты в различных отраслях.

Развитие бизнеса требовало изменения в подходе к работе с инфраструктурой, поэтому Surf consulting искал нового подрядчика, который мог бы предложить качественные облачные сервисы, в том числе и корпоративную почту. Таким подрядчиком стал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y.

Услуга «корпоративная почта» от Cloud4Y позволяет легко и быстро наладить работу через MS Outlook для любого количества пользователей. Облачная корпоративная почта — это сервис, позволяющий объединить возможности электронной почты, календаря и менеджера задач. Клиент получает готовую к работе систему, которая легко масштабируется и настраивается. Дополнительную безопасность данных обеспечивает автоматическое резервное копирование.

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безопасность

Компания может арендовать почтовый сервер целиком, чтобы настроить его под свои нужды и самостоятельно управлять количеством почтовых ящиков и их характеристиками, или арендовать нужное количество почтовых ящиков. После небольшого периода бесплатного тестирования Surf consulting и облачный провайдер заключили договор о сотрудничестве.

Миграция с предыдущего облачного провайдера была успешно проведена силами инженеров Cloud4Y, что позволило Surf consulting оптимизировать бизнес-процессы и повысить надёжность коммуникаций.

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