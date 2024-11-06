«Нейроинформ» запускает сервис по выявлению киберугроз для среднего и малого бизнеса

Российская компания «Нейроинформ», оказывающая услуги в области кибербезопасности, разработала сервис «Нейроинформ SaaS» для детального анализа и оценки киберугроз. С помощью данного решения пользователи могут получить детальную информацию о проблемах и уязвимостях в ИТ-инфраструктуре компании. Сервис предназначен в первую очередь для компаний, представляющих малый и средний бизнес, где нет специалистов по информационной безопасности.

В результате проверки формируется понятный отчет, в котором отражается реальное состояние ИТ-инфраструктуры и потенциальные уязвимости, из-за которых компанию могут взломать. В отчёте содержится подробное описание найденных проблем с приоритезацией по критичности, а также рекомендации по их устранению.

«Нейроинформ SaaS» способен обнаружить и проанализировать любые активы компании, которые доступны в интернете. Это могут быть как активы, используемые каждый день, например, корпоративная почта и CRM-система, так и забытые или неизвестные активы, такие как неиспользуемый лендинг или сервисы.

Сервис использует ряд современных технологий для автоматического поиска ИТ-активов и уязвимостей в них, что позволяет получить полную картину о состоянии ИТ-инфраструктуры компании и проблемах в ней. Используя машинное обучение и искусственный интеллект, система анализирует результаты сканирования и выявляет закономерности, связанные с потенциальными угрозами, которые могут быть не очевидны при ручном анализе. Облачные технологии обеспечивают масштабируемость и доступность сервиса, позволяя быстро обрабатывать большие объемы данных и предоставлять результаты в реальном времени.

«Нейроинформ SaaS» выполняет автоматическую оценку безопасности без участия сотрудников компании. Все отчеты и уведомления хранятся централизованно, что упрощает контроль над ситуацией. Продукт имеет систему оповещений о критических уязвимостях, что позволяет компании оперативно реагировать. Сервис предлагает рекомендации по устранению угроз, что позволяет уменьшить время на поиск решений.

Сервис позволяет сократить затраты на ИБ – компании не нужно нанимать дорогих специалистов для проведения аудита ИТ-инфраструктуры. Решение позволяет предотвратить финансовые потери, регулярное сканирование помогает избежать затратных инцидентов, связанных с утечками данных или атаками на ИТ-инфраструктуру. Наконец, проактивное устранение уязвимостей помогает соответствовать требованиям законодательства, снижая риск штрафов за несоблюдение норм ИБ.

«Нейроинформ SaaS» смогут применять как специалисты в области ИТ, так и владельцы и топ-менеджеры бизнеса, не обладающие специальными знаниями в области информационной безопасности. Чтобы начать использовать сервис, достаточно зарегистрироваться в системе и добавить хотя бы один актив (сайт или IP-адрес).