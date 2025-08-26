Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Мега» перешла на «Яндекс 360»

Российская сеть торговых центров «Мега» более чем на 70% снизила затраты на ИТ-продукты для совместной работы и повысила скорость бизнес-коммуникаций, переведя свыше 1000 сотрудников с решений Microsoft и других вендоров в виртуальный офис «Яндекс 360». Теперь компания использует экосистему сервисов — от «Почты» и «Диска» до корпоративного «Мессенджера» – для командного взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360»

«С апреля текущего года команда «Меги» использует сервисы виртуального офиса «Яндекс 360». О надежности и удобстве новых инструментов говорят сотрудники всех подразделений «Меги» – от маркетинга до HR. Кроме того, российская экосистема гарантирует безопасность и независимость бизнес-процессов от внешних обстоятельств. Еще одно значительное преимущество – компания теперь не тратит средства на зарубежные лицензии. Благодаря системе мы снизим общую сумму расходов на ИТ почти на 5%, а также повысим эффективность управления развитием наших торговых центров», — сказала генеральный директор сети торговых центров «Мега» Любовь Попова.

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»
цифровизация

«Когда тысяча человек работает в единой цифровой среде, выигрывает каждый: решения принимаются быстрее, информация доступна без лишних барьеров, а коммуникации остаются безопасными. Опыт «Меги» подтверждает, что объединение процессов в одной экосистеме помогает повысить не только эффективность совместной работы, но и бизнеса в целом»,— отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

Решение о выборе виртуального офиса «Яндекс 360» было принято по результатам тестирования аналогичных продуктов от других вендоров. Активная техническая поддержка специалистов «Яндекс 360» позволила осуществить переход в новую для «Меги» экосистему без сбоев. Сегодня инструментами для совместной работы, среди которых: корпоративная почта, «Мессенджер», облачное хранилище «Диск», редактор документов и таблиц, база корпоративных знаний «Вики», сервис для управления проектами «Трекер», «Телемост» для видеовстреч и др., пользуются сотрудники сети торговых центров в 11 городах присутствия компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: