«Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»

«Техносерв консалтинг» разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов «Русгидро». Новый удаленный режим взаимодействия с Федеральной налоговой службой России позволит сократить расходы на налоговое администрирование, оптимизировать отчетность и минимизировать риски.

Главное преимущество цифрового мониторинга – организация прямого информационного взаимодействия ФНС России и налогоплательщика с возможностью запроса-ответа мотивированного мнения как со стороны ФНС России, так и ПАО «Русгидро», обмена документами и выгрузки детализированной отчетности о работе с системой. Система, созданная на базе ERP-решений, предоставляет сотрудникам ФНС России онлайн-доступ к показателям налоговой отчетности «Русгидро». Решение обеспечивает полную детализацию информации, на платформе доступно все, вплоть до копий первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета.

Внедрение системы налогового мониторинга позволит «Русгидро» повысить налоговую прозрачность и снизить операционные расходы, автоматизировать учетные программы, сократить период проверки бухгалтерской отчетности с 5 лет до 1 года и 9 месяцев, чего требует российское законодательство (п. 5 ст. 105 26 НК РФ), а также уменьшить количество запрашиваемых документов и время на их подготовку.

Расширенная система внутреннего контроля дает компании возможность проводить предупреждающие контрольные процедуры на уровне операций учетной системы: своевременно отслеживать возможные налоговые риски и принимать управленческие решения для их снижения или устранения. Также ПАО «Русгидро» сможет оперативно предоставлять налоговым органам информацию по спорным ситуациям при налогообложении сделок и в дальнейшем корректировать свою учетную политику для снижения рисков. Кроме того, участие в налоговом мониторинге демонстрирует открытость, надежность и устойчивость компании.

На реализацию и настройку всех бизнес-процессов системы у специалистов «Техносерв консалтинг» ушло 6 месяцев, были учтены жесткие требования «Русгидро» к срокам реализации и базовому программному обеспечению. Специалистам «Техносерв консалтинг» удалось объединить в рамках одной системы разносторонний функционал - контроль за раскрытием данных, доступность первичной информации отчетов учетной системы, а также гибкость выделенного рабочего места налогового инспектора с возможностью формирования всей необходимой отчетности.

«Системы налогового мониторинга – новый продукт для российского рынка. Вместе с «Русгидро» мы реализовали проект, требующий нестандартных решений и подходов, и максимальной вовлеченности заказчика. С помощью ERP-инструментов было создано полноценное «рабочее место» для взаимодействия бизнеса с налоговыми органами. Сейчас ИС «Налоговый Мониторинг» в ПАО «Русгидро» запущена в промышленное использование», – отмечает Владимир Чубанов, руководитель проектов «Техносерв консалтинг».

«Автоматизация налогового мониторинга позволила отладить многие процессы, развить систему внутреннего контроля и повысить оценку ее надежности с «контролируемого» до «управляемого», – отмечает Юлия Медведева, директор Департамента корпоративного учета и отчетности – главный бухгалтер «Русгидро». – Благодаря цифровым инструментам взаимоотношения между надзорными органами и бизнесом выходят на качественно новый уровень - они становятся прозрачнее и эффективнее. В полной мере ощутить это могут именно крупные компании, которые первыми столкнулись с регуляторным требованием по автоматизации учетных систем. Внедрение цифрового налогового мониторинга уменьшает финансовые издержки на администрирование налоговой отчетности, сводит к минимуму риски штрафных санкций, снижает трудозатраты на предоставление документов и расшифровок в налоговые органы, одновременно повышает уровень достоверности данных. Кроме того, налогоплательщик получает инвестиционные бонусы: компания с прозрачной системой отчетности вызывает большее доверие на рынке. Но самое важное, мы для себя получаем работающий инструмент системы внутреннего контроля».

«Развитие систем налогового мониторинга – свидетельство возрастающей зрелости автоматизации учетных процессов в бизнесе. Мы ожидаем, что все больше российских компаний совершенно разного масштаба будут внедрять у себя подобные системы. Это обусловлено не только требованиями законодательства, но и пониманием того, какие преимущества дает использование цифровых инструментов во всех аспектах корпоративной деятельности, а также ростом компетенций игроков отечественного ИТ-рынка», – считает Кирилл Булгаков, управляющий директор «Техносерв консалтинг».