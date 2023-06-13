«Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL

ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинга Tantor. Пилотный запуск стартовал в начале 2023 г., и уже в мае 2023 г. энергохолдинг перешел к промышленной эксплуатации. В рамках испытаний тестировались две сборки СУБД Tantor (Special Edition и «Special Edition «1C») и одноименная платформа для мониторинга и администрирования БД на основе PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

На данный момент к платформе Tantor подключены различные PostgreSQL-сервера. Применение платформы позволило в значительной мере автоматизировать процессы и снизить трудозатраты профильного персонала. Основополагающими причинами выбора российской платформы Tantor, как альтернативы Oracle Enterprise Manager (OEM), стали удобный и интуитивно понятный интерфейс, визуальный конфигуратор настроек СУБД со встроенным адаптивным сервисом подсказок для большого количества параметров, продвинутый мониторинг и профайлер запросов, аналитику логов СУБД и др.

«Централизованное управление серверами баз данных лежит в основе как уже эксплуатируемых систем, так и вновь создаваемых. Мы активно работаем над тотальным переходом на российские ИТ-системы. Еще год назад нам, как и многим компаниям, не хватало отечественной системы с похожим функционалом для серверов на базе PostgreSQL. Это одна из причин, почему мы выбрали платформу Tantor. Совместная работа показала еще одно важное преимущество - это поддержка со стороны вендора: наши запросы быстро обрабатываются и реализуются. Так, ряд пожеланий в части развития функционала, аналогичного OEM, уже реализованы в последней версии, которую мы сейчас тестируем, а остальные нашли место в дорожной карте развития», – сказал Константин Атанжиев, начальник управления обработки данных в «Русгидро ИТ сервис».

«Сейчас на российском рынке СУБД сложилась уникальная ситуация: в связи с уходом западных игроков основными целевыми СУБД стали решения отечественных разработчиков, где используется в качестве ядра PostgreSQL. Это автоматически исключает попадание компаний-заказчиков в условия, когда они вынуждены работать только с одним вендором СУБД, так называемый vendor lock. Это все говорит о том, что успех вендора СУБД будет зависеть не от количества лет присутствия на рынке, различных сертификатов и наград, а от функционала и качества продукта и технической поддержки, – отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». – СУБД Tantor в версии Special Edition содержит всю необходимую функциональность для высоконагруженных систем. Платформа Tantor позволяет значительно сократить путь развития экспертизы администрирования PostgreSQL и дает возможность тонкой настройки серверов БД, обслуживания схемы данных, расследования инцидентов и профилирования SQL запросов с помощью удобного графического интерфейса».

Универсальная СУБД Tantor предназначена для решения различных задач при транзакционной и смешанной нагрузках. На данный момент существует три версии ее сборки: Tantor Basic – базовая с рядом доработок, нацеленных на повышение производительности, «Tantor Special Edition «1С» с расширениями и доработками в ядре для применения в связке с «1С», а также Tantor Special Edition – максимально полная сборка, которая позволяет использовать БД в высоконагруженных системах предприятий.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.