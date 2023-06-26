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АО «Промышленные инновации» завершило вторую очередь внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро»

АО «Промышленные инновации» (входит в Топливную компанию «Росатома» «Твэл») завершило вторую очередь проекта по внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро». Работы по программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского программного обеспечения Robin PRA. Об этом CNews сообщили представители компании «Росатом».

В рамках развития проекта в ПАО «Русгидро» реализованы программные роботы, которые формируют справки 2-НДФЛ, классифицируют и мониторят обращения пользователей в системе cервис-деск, выполняют ряд рутинных операций в системе управления и планирования ресурсов, формируют и рассылают первичные бухгалтерские документы контрагентам, формируют отчетность по операциям и инвентаризационную опись.

«Внедрив первых роботов, мы получили ожидаемые экономические эффекты: ускорение протекания бизнес-процессов компании, повышение качества и надежности работы за счет уменьшения ошибок, сокращение объема ручного труда. В целом, итоги внедрения продемонстрировали значимое повышение эффективности всех задействованных в проекте процессов, в связи с этим нами было принято решение тиражировать и расширять сферы применения RPA-программной роботизации в филиалах энергетического холдинга. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, поэтому в целях дальнейшего развития и масштабирования специалисты АО «Промышленные инновации» по роботизации и аналитике, совместно с нашими экспертами, начали проведение работ по выявлению новых процессов для дальнейшей роботизации» - сказал директор по информационным системам и развитию цифровых сервисов ООО «Русгидро ИТ сервис» Рамазан Абакаров.

«В тесном взаимодействии с заказчиком нам удалось значительно продвинуться по пути цифровизации и ускорения бизнес-процессов компании «Русгидро». Положительный эффект от реализации проекта дает импульс для дальнейшего развития роботизации в энергетическом холдинге и расширению охвата бизнес-процессов, подлежащих роботизации. Постоянная работа над повышением уровня компетенции и получением необходимого опыта, анализу обратной связи от заказчиков позволяет нам предлагать рынку широкий спектр услуг по консалтингу и проектированию, внедрению и сопровождению цифровых продуктов», - сказал директор по информационным технологиям АО «Промышленные инновации» Александр Шумаков.

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АО «Промышленные инновации» - предприятие топливной компании «Росатома» «Твэл». Занимается оптимизацией закупочной деятельности для предприятий топливного дивизиона. В компетенции компании также входит цифровизация отечественных компаний и внедрение специализированного программного обеспечения. Компания занимается развитием цифровых продуктов, в том числе: программных роботов, систем бизнес-аналитики и искусственного интеллекта.

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Топливная компания «Росатома» «Твэл» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Обеспечивает топливом 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. В топливном дивизионе развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре топливной компании «Твэл» созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

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