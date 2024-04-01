«Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность

Команда «Иксар» совместно с компанией «РусГидро» провела успешные испытания технологий и устройств дополненной реальности на базе отечественной программной платформы «Иксар» на двух ГЭС «Кабардино-Балкарского филиала» «РусГидро» – Кашхатау и Верхнебалкарской.

«Иксар» – это готовый продукт для промышленного применения в самых разных отраслях и сценариях работы производственного персонала («полевого» сотрудника).

«Иксар» позволяет собирать полный цифровой след действий производственного сотрудника, включая не только весь комплекс проделанных работ, но и местонахождение сотрудника при выполнении работ, пройденное расстояние, отклонения от временных нормативов по каждой операции и многое другое.

Подготовка к испытаниям заняла несколько месяцев. Представители команды «Иксар» в тесном взаимодействии с экспертами «Кабардино-Балкарского филиала» и Департамента эксплуатации «РусГидро» разработали комплексную программу испытаний, включающую 5 сценариев и 200 технологических операций: визуальный осмотр грунтовой плотины, проведение дистанционной проверки объекта, проведение выездной проверки объекта, проведение инструментальных наблюдений на головном узле и переключения на энергоустановках.

Для проведения испытаний были выбраны самые современные AR-чки промышленного исполнения от ведущих мировых производителей, включая новинку от компании Moziware – монокулярные AR-очки Cımō облегченной конструкции весом не более 170 грамм, но со всем необходимым функционалом на борту.

Испытания продолжались в течение 2 дней, в рамках которых сотрудники «Кабардино-Балкарского филиала» следовали пошаговым графическим инструкциям прямо перед глазами на экране AR-очков, заполняли чек-листы, делали фото и видеозапись, записывали голосовые комментарии, которые автоматически переводились в текст в итоговый журнал, регистрировали инциденты.

Испытания проводились как на открытой площадке в текущих погодных условиях, так и в закрытых помещениях Кашхатау и Верхнебалкарской ГЭС.

Сотрудники ГЭС самостоятельно выполнили все действия на AR-очках в ПО «Иксар» после краткого инструктажа в день прибытия команды. Такие быстрые темпы подготовки к работе персонала на ГЭС стали возможны благодаря, с одной стороны, тщательной заблаговременной подготовке, а с другой стороны, каждый разработанный сценарий для AR-очков в удобном пользовательском интерфейсе «Иксар» повторял повседневную работу специалистов ГЭС.

В рамках проведенных испытаний «Иксар» в комбинации с AR-очками тестировались сразу несколько гипотез: повышение производительности труда за счет применения цифрового решения при выполнении производственных работ в уличных условиях, снижение рисков нарушения технологического процесса, повышение безопасности эксплуатации объекта, а также снижение расходов и сроков протекания процессов.

Эксперты «РусГидро» высоко оценили возможности применения данного решения в сценариях, связанных с обходами и фиксацией измерений, когда необходимо иметь под рукой всю значимую информацию по прошлым замерам, допустимым границам отклонений при выполнении и фиксации измерений.

По мнению сотрудников, применение данных технологий и устройств поможет повысить производительность труда, сократить количество итераций проводимых измерений, сократить работу с бумажными носителями и журналами, и повысить скорость отражения информации «с полей» в корпоративную информационную систему компании.