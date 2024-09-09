Разделы

Безопасность
|

Программно-аппаратный комплекс PT NGFW включен в реестр Минцифры России

В реестр российского ПО, в раздел ПАКов, внесены программно-аппаратные комплексы системы управления PT NGFW MNGT-1000, MNGT-5000 и LOG-1000. До конца 2024 г. в реестр планируется включение всего модельного ряда PT NGFW, состоящего из семи устройств с производительностью от 100 Мбит/с до 300 Гбит/с. Об этом CNews сообщил представитель компании Positive Technologies.

Аппаратные платформы для межсетевых экранов нового поколения PT NGFW специально разработаны согласно требованиям Positive Technologies для обеспечения максимальной надежности, производительности и удобства использования. Устройства производятся на российских заводах по техническому заданию вендора.

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
postgrespro

«Работа над собственным программно-аппаратным комплексом — это настоящий вызов для нас. В условиях кардинально изменившегося рынка комплектующих найти поставщиков и самую современную начинку, а затем объединить все в единый ПАК под брендом Positive Technologies — задача, которую мы успешно решили, — сказал Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies. — Включение ПАКов в реестр — это еще один шаг нашей стратегии по занятию лидерской позиции на рынке NGFW».

Аппаратные платформы для межсетевых экранов PT NGFW используют сетевую платформу на базе процессоров Intel Xeon Scalable четвертого поколения. Еще одно преимущество PT NGFW — DDR5 SDRAM — самая быстрая в мире оперативная память, за счет которой продукт может обрабатывать большой объем трафика в единицу времени. Сочетание ПО, оптимизированного под высокопроизводительную аппаратную платформу, и производительного железа позволяют PT NGFW выполнять ресурсоемкие задачи по расшифровке трафика и защите от сетевых угроз в высоконагруженных сетях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

«Всех не переучите»: Программисты-староверы из числа разработчиков Linux вцепились зубами в C/C++ и ни в какую не хотят переходить на Rust

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS