Разделы

Безопасность Бизнес Импортонезависимость
|

Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox

Ключевые преимущества PT BlackBox — встраивание в процессы непрерывной интеграции и непрерывной доставки, эвристический и сигнатурный поиск уязвимостей, а также простота использования. Установить продукт можно за 30 минут, за час внедрить в контур, а уже через 7 часов с начала сканирования начать работу по устранению уязвимостей.

По результатам исследования Positive Technologies, в среднем на один сайт приходится 15 уязвимостей, две из которых — высокой степени риска. Уязвимости в приложениях (а именно — ошибки в коде или проблемы рабочего окружения уже развернутой программы) грозят бизнесу серьезными последствиями: проникновением злоумышленников во внутреннюю инфраструктуру, кражей конфиденциальных данных или атаками на пользователей сервисов. С учетом непростой ситуации на российском рынке, когда многие зарубежные ИБ-вендоры ушли, отечественные компании лишились возможности обеспечивать защиту приложений с помощью внедренных ранее иностранных DAST-продуктов. Решение в данной ситуации — продукт от российского ИБ-вендора.

Сканер безопасности PT BlackBox обнаруживает уязвимости и ошибки окружения приложения во время его выполнения (из списка OWASP Top 10, а также самые популярные и трендовые уязвимости), например такие как RCE, SQLi, file inclusion, OS commanding. При этом PT BlackBox выполняет сканирование в два раза быстрее доступных на российском рынке DAST-решений, которые в основной массе являются open source.

Positive Technologies расширяет линейку продуктов для защиты приложений и выходит на рынок динамического анализа

Тренд на использование ПО с открытым кодом в динамическом тестировании сформировался весной 2022 г., когда зарубежные поставщики DAST ушли с российского рынка. Однако помимо возможностей, которые открывает использование ПО с открытым кодом, обнажились и обязательства, возлагаемые на компании. К ним относятся доработка ПО под задачи продукта, наличие команды узкой специализации, обеспечение ИБ конкретных библиотек и принятие рисков, связанных с возросшим количеством уязвимостей в открытом коде. Так, согласно аналитике Swordfish Security, сегодня в России для создания программных продуктов используется не менее 30-40% компонент из репозиториев, которые содержат опасные уязвимости. Поэтому сейчас уровень развития ПО с открытым кодом стимулирует компании смещать фокус на российские продукты, основанные на экспертизе вендоров ИБ.

Для удобства работы с PT BlackBox, а также для надежности развертывания ПО предусмотрено внедрение сканера в процессы непрерывной интеграции (сontinuous integration, CI) и непрерывной доставки (сontinuous delivery, CD): запуск сканирования возможен параллельно с приемочным тестированием, а также после тестирования и установки приложения. Кроме того, PT BlackBox можно применять для ручного сканирования приложений в интернете.

Преимущество использования динамического анализатора PositiveTechnologies разработчиками, тестировщиками, специалистами по ИБ и DevOps (development & operations) состоит в том, что продукт выполняет роль дополнительного проверяющего: за счет использования метода черного ящика он не только обнаруживает проблемы конфигурации в инфраструктуре, но и определяет, какие уязвимые места, например, выявленные при статическом анализе, действительно могут эксплуатироваться злоумышленниками в атаках. Это позволяет устранять уязвимости на ранних этапах, а также обнаруживать ошибки и уязвимости, которые не получилось найти другими методами.

Олег Халаджиев: «По результатам наших тестов, DAST-решения лучше выявляют уязвимости, связанные с недостатками конфигурации защитных механизмов, ошибками идентификации и аутентификации»

«По результатам наших тестов, DAST-решения лучше выявляют уязвимости, связанные с недостатками конфигурации защитных механизмов, ошибками идентификации и аутентификации, а также с устаревшими версиями используемого ПО (все угрозы входят в OWASP Top 10), — рассказывает Олег Халаджиев, руководитель группы обеспечения качества PT BlackBox. — Уязвимости этих классов обнаруживаются за счет работы сканера с уже развернутым приложением. Многие из этих уязвимостей имеют среднюю или высокую степень риска из-за возможности несанкционированного доступа к приложению или личному кабинету пользователя, а значит, требуют незамедлительного устранения».

PT BlackBox позволит организациям любого масштаба, в том числе сегмента largeenterprise, повысить уровень защищенности приложений и эффективнее выстроить процесс безопасной разработки.

«PT BlackBox — сканер, который требует минимум ресурсов серверного оборудования, времени установки и сканирования, — комментирует выпуск нового продукта Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies. — Установить PT BlackBox можно за 30 минут, за 1 час внедрить его в контур, запустить и уже через 7 часов с начала сканирования специалист может начать работу по устранению уязвимостей. Такой простоты и скорости работы с продуктом удалось добиться благодаря тому, что мы уже 10 лет создаем передовые решения для информационной безопасности приложений. Мы разработали и много лет в рамках других своих продуктов непрерывно развиваем технологию динамического анализа, которую сейчас решили выделить в самостоятельное решение — PT BlackBox».

Денис Кораблев: «PT BlackBox — сканер, который требует минимум ресурсов серверного оборудования, времени установки и сканирования»

PT BlackBox построен на технологии динамического анализа приложений и содержит экспертизу специалистов исследовательского центра по анализу защищенности PT SWARM (эксперты Positive Technologies, исследующие безопасность систем и устройств) и экспертного центра кибербезопасности (PT Expert Security Center). Технология динамического анализа применяется и в других продуктах Positive Technologies, что повышает их эффективность. В частности, она используется в системе анализа защищенности PT Application Inspector для подтверждения уязвимостей, найденных в исходном коде. При этом PT Application Inspector сохраняет ядро DAST в составе, но с точки зрения построения DevSecOps-процессов в компании именно PT BlackBox в сочетании с PT Application Inspector способен выявлять уязвимости максимально эффективно. Кроме того, ядро DAST применяется в межсетевом экране уровня приложений PT Application Firewall для сканирования серверной части приложений и в системе контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8 для поиска веб-уязвимостей внутри периметра.

PT BlackBox уже доступен для пользователей. Оставить заявку на бесплатный пилотный проект можно по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков

В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

Хакеры, называющие себя именем бога смерти и ада, устроили погром в инфраструктуре Cisco

В Сеть выложена гигантская база данных бесплатного VPN с данными о пользователях, посещавших «сомнительные» сайты

Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще