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UserGate и «Траектория технологий» обеспечили кибербезопасность «Главстроя»

Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили модернизацию сетевой информационной инфраструктуры российского девелопера «Главстроя» для повышения уровня ее защищенности от киберугроз.

Специалисты «Траектории технологий» в интересах заказчика провели анализ отечественных разработок в сфере сетевой безопасности. В результате был выбран комплекс решений UserGate, базовым элементом которого является NGFW – межсетевой экран следующего поколения, обладающий возможностью SSL-инспектирования, системой обнаружения вторжений, возможностью использования потокового антивируса, а также URL-фильтрацией для защиты небольших филиалов. В рамках проекта по внедрению решения активное участие принимали участие специалисты UserGate, которые оказывали консультационную и техническую поддержку заказчику, включая обучение его персонала.

«Мы удовлетворены выбором решения от UserGate, которое полностью соответствует нашим требованиям и ожиданиям. NGFW UserGate позволяет обеспечить безопасность и оптимизацию сетевого трафика, а также повысить эффективность и качество нашего сервиса. Решение UserGate отличается простотой в установке и настройке, а также высоким уровнем технической поддержки и обучения. Мы планируем продолжать сотрудничество с UserGate и масштабировать его решения для удовлетворения наших растущих потребностей, – сказал директор по ИТ компании «Главстрой» Александр Филиппов.

«Мы рады сотрудничать с UserGate, лидером в области решений для обеспечения информационной безопасности и оптимизации сетевого трафика. Продукты UserGate позволяют нам надежно защищать клиентов от различных угроз в сети. UserGate также отличается высоким уровнем технической поддержки и гибкостью в удовлетворении потребностей партнеров. Мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего партнерства с UserGate», – сказала Янина Григорьева, ведущий менеджер по продажам «Траектория технологий».

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