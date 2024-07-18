ГК InfoWatch начинает пилотные проекты по внедрению новой версии межсетевого экрана «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»

ГК InfoWatch объявила о начале пилотных проектов новой версии межсетевого экрана (МСЭ) для корпоративного сегмента. Обновленный продукт получил название «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Главная задача решения – это защита корпоративной сети, в рамках которой МСЭ позволяет контролировать трафик и приложения, обеспечивать безопасный удаленный доступ сотрудников и подрядчиков, обнаруживать угрозы и предотвращать вторжения в сетевой периметр компании.

«InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» – это принципиально новая аппаратная платформа и архитектура, разработанные специально для корпоративных заказчиков с учетом необходимой функциональности, особенностей корпоративных протоколов и требований к производительности, отмечают разработчики InfoWatch ARMA.

«Более ранняя версия NGFW была построена на базе промышленного межсетевого экрана InfoWatch ARMA Industrial Firewall, которая была адаптирована под нужды корпоративных заказчиков. В 2022 г. после ухода зарубежных производителей многие российские компании остались без защиты от кибератак, количество которых резко выросло, поэтому нам важно было предложить рынку рабочий вариант защиты сетевого периметра, и такой продукт был представлен. Однако по мере разработки новой функциональности мы пришли к необходимости создания новой платформы для корпоративного NGFW – с новым уровнем производительности и широким набором опций, а значит и другой архитектурой», – сказал технический директор InfoWatch ARMA Владимир Садовников.

С учетом особенностей новой архитектуры спроектирована и новая аппаратная платформа – это оборудование российского производства, которое разработано и производится специально для «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Сейчас в линейке представлено три варианта МСЭ – с производительностью 100 Мбит/сек, 1 Гбит/сек и 10 Гбит/сек, это позволяет закрывать широкий спектр потребностей заказчиков и создавать гибкие сценарии использования с учетом требований по производительности и задач бизнеса, отмечают в InfoWatch ARMA.

Сегодня МСЭ находится в процессе сертификации ФСТЭК, до конца 2024 г. решение проходит лабораторные испытания для сертификации по типам межсетевых экранов Б и Д, в 2025 г. будет проходить сертификацию по типам А и ММЭ. Пилотные проекты по внедрению нового решения уже стартовали, одним из первых глубоких тестирований стало внедрение на собственной инфраструктуре ГК InfoWatch. Проект прошел все стадии от пилотирования до коммерческого использования, и сегодня «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» успешно защищает сетевую инфраструктуру группы компаний.

«По результатам внутренних тестов новый продукт InfoWatch ARMA демонстрирует стабильную скорость до 8 Гбит/сек при включенных IPS/IDS в соответствие со сценариями работы потенциальных заказчиков, и мы продолжаем работу над повышением производительности. Также «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» прошел независимое тестирование в формате vendor-agnostic в лаборатории «Инфосистемы Джет», в ближайшее время ожидаем публикации результатов», – сказал Владимир Садовников.

С точки зрения функциональности «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» закрывает все ключевые потребности заказчиков из корпоративного сегмента: в продукте реализована система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ), IPS/IDS, VPN, контроль приложений и пользователей, URL-фильтрация, авторизация и аутентификация пользователей, интеграция с Active Directory и другие. Функциональных возможностей новой версии МСЭ достаточно для перехода от решений зарубежных производителей без потери качества защиты сетевой инфраструктуры, отмечают разработчики. Кроме того, решение совместимо с отечественными операционными системами и ПО, что особенно важно в контексте требований по импортозамещению.

«InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» вместе с уже работающим промышленным межсетевым экраном InfoWatch ARMA Industrial Firewall – это полный комплекс надежных и производительных инструментов, который позволяет решать задачи информационной безопасности для широкого круга компаний, от промышленных предприятий и объектов критической информационной инфраструктуры до корпоративного сегмента», – сказал Владимир Садовников.