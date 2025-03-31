Исследование hh.ru и Level Group: 75% россиян раздражают непродуманные офисные планировки

Компании модернизируют офисные пространства, но сотрудники все еще испытывают недостаток комфорта. Удобное рабочее место повышает продуктивность и делает сотрудников лояльнее компании, поэтому важно создавать комфортные условия для работы. Девелопер Level Group совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провел исследование среди 2,5 тыс. российских работников и соискателей, чтобы выяснить, какие факторы вызывают наибольшее раздражение и какие изменения помогут сделать офис удобнее и продуктивнее. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Непродуманная планировка офиса – главный источник раздражения для сотрудников: 75% респондентов отметили неудобную рассадку, нехватку переговорных комнат и отсутствие тихих помещений для работы. 70% жалуются на плохое освещение и недостаточную вентиляцию, а 6 из 10 сотрудников испытывают дискомфорт из-за отсутствия оборудованных зон отдыха и кухонных пространств.

Эстетика офиса также играет важную роль: 36% работников недовольны скучным оформлением рабочих мест и нехваткой креативных решений в дизайне. Практические проблемы дополняются перегруженностью лифтов – каждый третий сотрудник сталкивался с недостаточной их вместимостью и длительным ожиданием.

Опрос показал, что сотрудники ожидают от работодателей более продуманного подхода к организации рабочих пространств. Большинство респондентов (61%) считают, что компаниям стоит уделить внимание эргономике, обеспечив сотрудников рабочим местом с правильным освещением и удобной мебелью. Еще 55% выступают за внедрение гибких рабочих зон: коворкингов, кабинетов для уединенной работы и открытых пространств для командных встреч. Дополнительные сервисы, включая спортивные уголки, массажные кресла, места отдыха и персональные шкафчики, востребованы у половины опрошенных. Каждый второй поддерживает создание уютных мест отдыха с мягкой мебелью, игровыми приставками и массажными креслами. При этом только три из ста участников опроса не нашли среди предложенных вариантов изменений, которые могли бы сделать офис удобнее.

«Современные офисы должны учитывать не только технологические тренды, но и базовые потребности сотрудников. В будущем офисные пространства будут все больше ориентироваться на гибкость, адаптивность и комфорт персонала. Работодателям стоит уделять особое внимание эргономике, дизайну и внедрению современных технологий, чтобы создать рабочую среду, способствующую продуктивности, креативности и удержанию талантов. Наше исследование показывает, что люди ожидают больше персонализации, гибкости и продуманных решений в организации рабочего пространства. Работодатели, которые учитывают эти запросы, получают не только мотивированных сотрудников, но и более продуктивные команды», — сказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.