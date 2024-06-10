«Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» подписал новое соглашение с правительством Магаданской области. Стороны подтвердили свою готовность продолжить реализацию социально значимых проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

В ближайшие полтора года в Магадане планируется внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет использоваться для решения задач служб и ведомств, ответственных за общественный порядок. Региону эта инициатива позволит на более технологичном уровне подойти к вопросам обеспечения безопасности. Кроме того, в Магадане «Швабе» планирует внедрить интеллектуальную транспортную систему, которая в режиме реального времени будет отображать актуальную ситуацию на дорогах.

Советующее решение закрепили дополнительным соглашением генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

«В прошлом году с правительством Магаданской области мы заключили соглашение о комплексном улучшении городской среды. В рамках этой инициативы планируется внедрение передовых технологий, способствующих повышению уровня безопасности. Подписанный на ПМЭФ документ стал отправной точкой для реализации данной задачи», – сказал Вадим Калюгин.

«Мы уже приступили к реализации очень интересного проекта. Это система видеонаблюдения, видеофиксации – система безопасности, которая востребована. Это позволит повысить безопасность людей и эффективность работы силовых структур», — сказал Сергей Носов.

В настоящее время на территории Магаданской области холдинг уже реализует ряд социальных проектов. В частности, занимается возведением родильного дома с женской консультацией и дневным стационаром. Генеральным подрядчиком по объектам строительства выступает Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова.