«СКБ Контур» поможет Ставрополью ускорить цифровизацию бизнеса и госструктур ​

Правительство Ставропольского края и компания «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе они будут развивать цифровые технологии, поддерживать образовательные инициативы и внедрять сервисы, которые сделают работу госструктур и бизнеса быстрее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Главная цель — развитие цифровых технологий в регионе и упрощение работы бизнеса и госструктур. Планируется запуск инициатив, которые помогут повысить цифровой уровень региона.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Ставрополье уверенно идет по пути внедрения цифровых технологий. Мы начинали с технологии «Умный город», а сегодня внедряем сервисы, которые помогают работе бизнеса, граждан, экономики, социальной сферы. Подписанное соглашение позволит ускорить цифровизацию и бизнеса, и государственных структур, сделать их работу более удобной и прозрачной для людей. Важно, что в этом партнерстве мы уделяем внимание не только внедрению сервисов, но и подготовке кадров, которым предстоит создавать цифровое будущее Ставрополья».

Особое внимание стороны договорились уделить поддержке проектов для школьников и молодежи в сфере науки и технологий, в том числе совместному проведению мероприятий — конференций, круглых столов и выставок.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Ставропольский край один из лидеров цифровой трансформации государственного сектора. Это касается как услуг для граждан, так и взаимодействия с бизнесом. Наше сотрудничество позволит вывести эту работу на совершенно новый уровень. У «СКБ Контур» высокая экспертиза и опыт перевода всех текущих процессов на цифровые рельсы. Наши технологии дополнительно повысят эффективность работы органов власти, ускорят межведомственное взаимодействия».

До конца III квартала 2025 г. будет разработан план действий. В него войдут три ключевых направления:

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Техника

Безбумажный документооборот. Обмен документами между бизнесом и госорганами полностью перейдет в «цифру». В этом поможет интеграция Диадока с ведомственными системами и ГИС ГосЭДО. К 2030 г. планируется достичь 100% перехода на электронный документооборот.

– Электронные документы для бюджетников. Бюджетные организации будут получать от поставщиков счета, акты и накладные только в электронном виде. Это ускорит процессы и снизит затраты.

Пилотные проекты. Внедрение и тестирование новых решений: системы учета рабочего времени, сервисы с ИИ для протоколирования онлайн-встреч, кадровый ЭДО, проверки конфликта интересов и др.

Соглашение поможет сделать госуправление эффективнее, снизить бумажную нагрузку и создать новые цифровые возможности для бизнеса и жителей края.

