Индексная книга (каталог) CNews*
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НКК ГКС Стэп Лоджик Стэп Телемаркетинг Step Telemarketing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.05.2018
|«Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России 1
|11.02.2016
|ЦРТ и «Cтэп Лoджик» пoвышaют кaчecтвo диcтaнциoннoго oбcлуживания Сeвeрo-Зaпaднoгo «Рocтeлeкoмa» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Европейский пенсионный фонд - Европейский НПФ 3 1
|ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
|Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
|Газпром ПАО 1488 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
|Европа 24918 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.