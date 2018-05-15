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НКК ГКС Стэп Лоджик Стэп Телемаркетинг Step Telemarketing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России 1
11.02.2016 ЦРТ и «Cтэп Лoджик» пoвышaют кaчecтвo диcтaнциoннoго oбcлуживания Сeвeрo-Зaпaднoгo «Рocтeлeкoмa» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 3
Ростелеком 10896 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 487 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Европейский пенсионный фонд - Европейский НПФ 3 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Газпром ПАО 1488 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6517 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1579 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4478 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1249 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1179 1
Оповещение и уведомление - Notification 5857 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 1
ЦРТ Рупор II 4 1
Крупчицкая Екатерина 1 1
Пащенко Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Европа 24918 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11245 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 453 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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