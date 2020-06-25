Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Логика Бизнеса» выпустила новый релиз флагманского продукта для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Продукт «Логика: ЮЗ ЭДО», разработанный компанией «Логика Бизнеса», существенно упрощает и ускоряет работу с юридически значимыми электронными документами: позволяет подписывать их простой и усиленной квалифицированной цифровой подписью; обрабатывает как формализованные, так и неформализованные документы (обмениваться последними можно минуя операторов ЭДО); поддерживает работу с несколькими операторами из единого окна и избавляет от необходимости содержания коннекторов к каждому из них в актуальном состоянии; упрощает интеграцию систем в ИТ-ландшафте заказчика. «Логика: ЮЗ ЭДО» — платформенно-независимая информационная система, включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Новый релиз 2.0 расширяет функциональность продукта «Логика: ЮЗ ЭДО» и добавляет в продукт возможность работать нескольким организациям в одной инсталляции с использованием общей инфраструктуры, что особенно актуально для крупных компаний, ведущих деятельность от имени разных юридических лиц. Пользователь системы может формировать, подписывать и обмениваться электронными документами от лица нескольких организаций, но одновременно только от одной из них. При этом в сессии видны лишь те документы, которые принадлежат данному юридическому лицу. Такое разделение исключает путаницу и ошибки в работе.

Для улучшения масштабируемости и производительности в продукт добавлена возможность обрабатывать фоновые задачи при помощи сервиса очередей. В новой версии в качестве такого сервиса используется Redis — система управления базами данных с открытым исходным кодом. Также возможно использование других решений: например, Apache ActiveMQ или ActiveMQ Artemis. Пользователь может включать/выключать чтение и запись сообщений в очередь, инициализировать ее выполнение.

Среди других важных изменений: реализована функциональность установки и удаления меток с документов; добавлена карточка приглашения контрагента к ЭДО с возможностью просмотра информации о приглашении, статусе и истории событий; реализована работа с условно-входящими документами: организация может сформировать и передать контрагенту пакет шаблонов документов в необходимом формате. На этой основе контрагент создает документы для дальнейшего обмена; появилась возможность одновременного использования быстрого и расширенного поиска; добавлен поиск по заблокированным организациям; для администраторов реализована функция мониторинга, позволяющая собирать различные метрики работы системы и экспортировать их в определенный формат.

«В последние месяцы использование в работе юридически значимого электронного документооборота приобрело новый смысл для бизнеса. Если раньше ЮЗ ЭДО являлся способом быть эффективнее и быстрее, инструментом для опережения конкурентов, то сегодня — это одна из немногих возможностей продолжать свою деятельность в штатном режиме: заключать договоры, оформлять закрывающие документы и многое другое из любого места земного шара, где вас застала пандемия», — сказал Владислав Полев, коммерческий директор «Логики Бизнеса».



Другие материалы рубрики

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live