«Диасофт» встраивает чат-бота в функционал аналитической платформы для решения задач отчетности

Подключение функции чат-ботов к платформе развития бизнеса Digital Q.Reporting (ранее – FLEXTERA BI) обеспечивает взаимодействие пользователей системы с виртуальным онлайн-консультантом через мессенджеры. Этот «живой» сервис поддерживает диалог в режиме 24/7 и быстро дает ответы на вопросы.

Главная задача чат-ботов в решениях для автоматизации разных видов отчетности – помочь пользователям в выполнении рутинных, однообразных задач по мониторингу бизнес-процессов подготовки всех видов отчетности.

Использование нейросетей и машинного обучения позволяет сгенерировать часто задаваемые вопросы и предполагаемые ответы, натренировать умный инструмент так, чтобы он работал по четко продуманной логике и заданному алгоритму.

«Благодаря подключению чат-ботов пользователь системы будет всегда в курсе событий. Он сможет быстро получать ответы на вопросы о статусе процесса расчета форм: о том, какая форма рассчитывается, какой процесс активен, какая витрина уже наполнена данными, загружено ли хранилище, какой из процессов близок к завершению и т.д. В случае непредвиденных ситуаций, например, при остановке процессов, информация будет получена тоже незамедлительно. Все эти возможности сегодня уже реализованы в функционале платформы Digital Q.Reporting», – говорит Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Решение обеспечит комфортную работу сотрудников, поддерживающих системы мониторинга бизнес-процессов. Менеджерам оно позволит контролировать бизнес-процессы, получая информацию с помощью мессенджеров, быстро и в один клик. Интеллект виртуальных помощников позволит сэкономить затраты банка на выполнение рутинных задач, сберечь время и упростить работу сотрудников, которые уже привыкли к интерактивному общению с «умными подсказчиками» и оценят удобства такого способа автоматизации бизнес-процессов.

Первая версия чат-бота «Диасофт» уже готова к тестированию. В апреле 2021 г. эксперты компании рассказали клиентам о возможностях подключения чат-ботов к системам подготовки отчетности. Параллельно компания изучает востребованность новых технологий в других решениях, созданных на платформе развития бизнеса Digital Q.Reporting.