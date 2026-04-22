«Яндекс Go» представляет userver 3.0 — новую версию опенсорсного решения для создания приложений

Разработчики «Яндекс Go» опубликовали на GitHub релиз третьей версии фреймворка userver — набора инструментов, который позволяет создавать высоконагруженные приложения на C++. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В userver внесли более 2,5 тыс. улучшений с учетом запросов и пожеланий пользователей. Он доступен всему IИ-сообществу — с его помощью можно сократить потребление оперативной памяти приложениями и ускорить саму разработку. Фреймворк используют в «Яндексе» и в других ИТ-компаниях в России и в мире.

Одним из ключевых обновлений в фреймворке стало появление программы Chaotic. Она автоматизирует процесс написания однотипного кода, помогая экономить часы разработки на одной схеме данных. Благодаря Chaotic можно сократить количество ошибок в коде и за счет этого повысить его общую надежность.

Также всему сообществу разработчиков на С++ стала доступна userver easy — библиотека для быстрого прототипирования решений с возможностью дальнейшего масштабирования. Она позволяет за короткие сроки собрать новый микросервис, который будет выдерживать нагрузки, а также обладать всеми механизмами для отказоустойчивости и диагностики. Кроме того, в релиз вошел комплекс решений для уменьшения потребления оперативной памяти и ресурсов CPU (центральных процессоров).

Фреймворк userver создают и используют разработчики «Техплатформы Городских сервисов» «Яндекса» для приложений Go, «Еды», «Лавки» и др. Поскольку userver — опенсорс-проект, то вклад в его развитие также вносят эксперты из других компаний и техноэнтузиасты, включая студентов ведущих вузов страны — например, ВШЭ и МФТИ.

«Яндекс» систематически выкладывает в опенсорс свои ключевые технологии. Например, в открытом доступе находятся платформа для работы с большими данными YTsaurus, распределенная система управления базами данных YDB и библиотека для обучения больших языковых моделей YaFSDP.

