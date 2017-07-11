Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Агент
мессенджер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 98
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2485 34
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 25
|Facebook 3767 16
|Yandex - Яндекс 4101 8
|Twitter 2204 6
|AOL Inc 314 4
|Google LLC 7161 4
|Microsoft Corporation 11127 4
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 4
|Telegram Group 702 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
|Zecurion - SecurIT 157 2
|Ovum 55 2
|Yahoo! 1101 2
|Ericsson 862 2
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Webmoney 330 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
|Zello 20 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
|Sipnet 42 1
|Rambler Media 71 1
|Philips 733 1
|СКБ Контур 416 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|SearchInform - Серчинформ 181 1
|HP Inc. 2926 1
|Nokia Corporation 2447 1
|LG Electronics 1865 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
|Cisco Systems 2049 1
|Dell EMC 2413 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
|Гришин Дмитрий 148 6
|Артамонова Анна 128 5
|Дуров Павел 216 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Клименко Герман 31 2
|Горный Александр 38 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Демидов Михаил 130 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ермолов Алексей 3 1
|Николаев Олег 11 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Каплун Герман 38 1
|Дмитриев Игорь 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ожегов Сергей 21 1
|Михеев Дмитрий 14 1
|Луговой Андрей 12 1
|Ющенко Александр 25 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Таврин Иван 83 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Ковалев Александр 156 1
|Захир Максим 19 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Лацанич Василь 92 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
|Roem.ru - Роем.ру 32 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765267, в очереди разбора - 668954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765267, в очереди разбора - 668954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru