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VK
Mail.ru Агент
мессенджер


11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
07.12.2016 Mail.Ru перезапустила свою «почту для бизнеса» 1
31.08.2016 Клиенты компаний онлайн-кредитования — активные участники онлайн-общения 1
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 1
10.06.2015 МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber 1
24.04.2014 Mail.Ru в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 24,6% 1
20.02.2014 Mail.ru увеличила выручку и прибыль, но потеряла аудиторию своих мессенджеров 3
02.09.2013 «Дозор-Джет», версия 5.0.1: заводим досье на инсайдеров 1
14.11.2012 Вышла обновленная версия ICQ для iOS 1
06.09.2012 Борьба со спамом лишила ICQ трети пользователей 2
03.09.2012 МТС представила смартфон за 2990 руб. 1
07.06.2012 Spirit: Mail.ru выдает продукт Google за собственную разработку 1
04.06.2012 Philips X332: две SIM-карты, до 30 суток работы в режиме ожидания 1
23.05.2012 В новой версии «Mail.Ru Агент» для Mac можно подключать несколько аккаунтов 1
01.03.2012 Mail.Ru меняет дизайн главной страницы 1
01.03.2012 В ICQ не будет рекламы впервые за 13 лет 1
24.02.2012 Прибыль Mail.ru растет значительно быстрее, чем у «Яндекса» 2
02.02.2012 «Mail.Ru Агент» улучшил качество видеозвонков и расширил интеграцию с ICQ 1
13.12.2011 Полный ИТ-пакет: не выбирать между "необходимо" и "слишком дорого" 1
24.11.2011 «Одноклассники» рассказали, как будут срастаться с «Моим миром» 1
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями 2
25.10.2011 Mail.Ru Group: выручка в первом полугодии 2011 г. составила $228,2 млн 1
18.10.2011 Глава «Вконтакте» обвинил сотрудников Mail.ru во взятках 1
30.09.2011 Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников» 1
27.09.2011 ICQ объединили с «Mail.Ru Агентом» 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 1
25.08.2011 «Mail.Ru Агент» добавил возможность общения с друзьями из «Одноклассников» 1
16.08.2011 Глава «Вконтакте» обвинил Mail.ru в коррупции 1
05.08.2011 В Москве застрелился менеджер Mail.ru 1
28.07.2011 «ВКонтакте» запустил чат почти как в Facebook 2
05.07.2011 «Рамблер» запустил инстант-мессенджер c поддержкой Facebook и «Вконтакте» 1
28.06.2011 Mail.Ru Group запустила новую службу техподдержки 1
15.06.2011 ICQ атакует Рунет уникальным сервисом 1
03.06.2011 Вышел QIP для Android 1
19.04.2011 В Дагестане запустили мультиязычную соцсеть Godudu.com 1
14.04.2011 LG выпустил Android-смартфон для начинающих пользователей 1
25.02.2011 «Яндекс» узнает, где находится каждый 1
25.02.2011 Американцы мешают интеграции Mail.ru и ICQ 1
22.02.2011 Mail.ru Агент померился ценами со Skype 5

Публикаций - 74, упоминаний - 98

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 34
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 25
Facebook 3767 16
Yandex - Яндекс 4101 8
Twitter 2204 6
AOL Inc 314 4
Google LLC 7161 4
Microsoft Corporation 11127 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 4
Telegram Group 702 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Zecurion - SecurIT 157 2
Ovum 55 2
Yahoo! 1101 2
Ericsson 862 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Webmoney 330 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Zello 20 1
Инфосистемы Джет 675 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
Sipnet 42 1
Rambler Media 71 1
Philips 733 1
СКБ Контур 416 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
HP Inc. 2926 1
Nokia Corporation 2447 1
LG Electronics 1865 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Cisco Systems 2049 1
Dell EMC 2413 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
LinkedIn 521 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
DST Global 165 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
GIPS - Global IP Solutions 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Big Data - Большие данные 1136 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ICQ 499 34
VK - Mail.ru Одноклассники 858 20
QIP - Мессенджер 87 12
Cisco Jabber - Мессенджер 102 11
Microsoft Skype 1473 10
Java - Язык программирования 1178 6
Google Android 10751 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
Google Talk - Google Chat 116 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 115 4
Rakuten Viber 429 4
Symbian OS 781 3
WhatsApp Messenger 654 3
Google+ Социальная сеть 195 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 987 3
LiveInternet - блог-платформа 121 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Apple iOS 5742 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
Apple macOS X 904 2
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 2
Microsoft Exchange 683 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 2
Microsoft Office 1946 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPad 3263 2
Apple macOS 930 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Street View 35 1
Microsoft Lync 272 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Pinterest 45 1
Tumblr 40 1
QQ - мессенджер 28 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 1
Opera Mini 189 1
Apple Mac 1460 1
Linux OS 4267 1
Гришин Дмитрий 148 6
Артамонова Анна 128 5
Дуров Павел 216 3
Ермаков Игорь 19 3
Клименко Герман 31 2
Горный Александр 38 2
Чимиричкина Мария 30 1
Демидов Михаил 130 1
Самойленко Максим 65 1
Ермолов Алексей 3 1
Николаев Олег 11 1
Сытин Дмитрий 50 1
Каплун Герман 38 1
Дмитриев Игорь 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ожегов Сергей 21 1
Михеев Дмитрий 14 1
Луговой Андрей 12 1
Ющенко Александр 25 1
Дарбинян Саркис 35 1
Таврин Иван 83 1
Ляпунов Игорь 52 1
Ковалев Александр 156 1
Захир Максим 19 1
Никифоров Николай 1126 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Украина 3378 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Израиль 722 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Узбекистан - Республика 825 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Республика Дагестан 265 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Америка 464 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Европа 3774 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 5
Русский язык 986 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Roem.ru - Роем.ру 32 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Juniper Research 278 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
Forrester Research 386 1
comScore 226 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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