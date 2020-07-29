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«Яндекс.почта» объединила популярные способы общения

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

В «Яндекс.почте» для Android появилась карточка контакта. С ее помощью можно связаться с человеком любым удобным способом: написать письмо, сообщение в мессенджере или просто позвонить. А еще – назначить встречу или посмотреть переписку, в которой участвовал пользователь.

«В разных ситуациях нужны разные средства общения. Например, документы проще отправить по почте, срочный вопрос обсудить в мессенджере, а какую-нибудь сложную тему – при встрече. Чтобы люди могли выбрать удобный им вариант, мы связали карточку контакта в “Почте” с “Яндекс.календарем” и Яндекс.Mессенджером”», – сказал Игорь Никифоров, руководитель «Яндекс.почты».

Чтобы перейти к карточке пользователя, нужно кликнуть по его аватарке. Карточка поможет не только начать общение, но и вспомнить, чем оно закончилось. В ней отображается последняя реплика человека в мессенджере, а также дата и тема ближайшей встречи. А если кликнуть на кнопку «Письма», можно увидеть всю переписку, в которой участвовал пользователь. Это удобно, когда нужно найти какое-то письмо или просмотреть, что обсуждали с человеком раньше – один на один или коллективно.

Карточка будет особенно полезна тем, кто использует «Яндекс.почту» в рабочих целях и для общения по делу. Помимо адреса электронной почты, там можно найти мобильный или рабочий телефон человека – если владелец почтового ящика добавил их в веб-версии сервиса. Когда нужно будет срочно связаться с партнером или клиентом – например, чтобы сообщить о переносе встречи, – его контакты будут под рукой.

Скачать Яндекс.почту» с карточкой контакта можно в Google Play. Если приложение уже установлено, оно обновится автоматически.

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