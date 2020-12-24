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«Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Почта 360» расширила возможности «Телемоста». Теперь с его помощью можно не только проводить, но и записывать онлайн-встречи. Кроме того, «Телемост» улучшил качество фонов и добавил к ним новые — в том числе новогодние.

В «Телемосте» можно записывать встречи любой продолжительности, будь то обычный урок или трёхчасовые переговоры. Главное, чтобы хватило места в памяти компьютера, где хранится видео. Чтобы кнопку записи не пришлось искать, команда сервиса обновила панель инструментов. Кнопки включения камеры и микрофона переехали влево, а по центру расположились кнопки для записи и перехода в режим демонстрации.

Обновлённый «Телемост» вышел в праздничном оформлении: с новогодними фонами, заставками для стартового экрана и заглушками для камеры. Так, среди заглушек теперь есть лисёнок в шапке Деда Мороза, а среди фонов — ёлка с подарками. Помимо новогодних, на сервисе появились и другие виртуальные фоны, а качество изображения значительно улучшилось. Это стало возможным благодаря внедрению новой модели компьютерного зрения, которая распознаёт на видео человека.

Запись встреч доступна в «Яндекс.Почте 360» (в «Яндекс.Браузере» и Chrome) и в приложении «Телемост» для компьютера. Новогодние заставки и заглушки украшают как десктопную, так и веб-версию сервиса. Виртуальные фоны, как и раньше, можно найти в приложении для Mac и Windows (64 bit). Кроме того, с недавнего времени «Телемост» работает не только в «Яндекс.Браузере» и Chrome, но и в Mozilla Firefox.

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