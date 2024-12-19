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WebmonitorX Вебмониторэкс

WebmonitorX - Вебмониторэкс

Компания Вебмониторэкс  разрабатывает одноименную платформу для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак. В состав платформы входят линейки продуктов «ПроAPI» и «ПроWAF» также ранее включенные в Реестр российского ПО.


19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
11.12.2024 ЦИТ Татарстана защитил свои веб-приложения с помощью российской платформы 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 2
11.09.2024 Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 2
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

WebmonitorX и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Check Point Software Technologies 760 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Код Безопасности 616 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
Ideco - Айдеко 71 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Start X - Антифишинг 9 1
Линза - Лаборатория инновационной защиты 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 3
W3C - WebSocket 39 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
API Security 2 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
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DevOps - Development и Operations 865 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
WebmonitorX - ПроWAF 5 4
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Microsoft Windows 2000 8661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 24 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
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Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 4 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
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Прибытков Степан 1 1
Шуляев Николай 1 1
Терехов Сергей 5 1
Никитин Дмитрий 10 1
Полихрониди Георгий 13 1
Щербаков Даниил 5 1
Тимофеев Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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