WebmonitorX Вебмониторэкс
Компания Вебмониторэкс разрабатывает одноименную платформу для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак. В состав платформы входят линейки продуктов «ПроAPI» и «ПроWAF» также ранее включенные в Реестр российского ПО.
WebmonitorX и организации, системы, технологии, персоны:
|Палей Лев 50 2
|Пустоветов Игорь 3 1
|Афонина Анастасия 1 1
|Башарин Антон 4 1
|Хохлов Глеб 1 1
|Коробицин Денис 1 1
|Прибытков Степан 1 1
|Шуляев Николай 1 1
|Терехов Сергей 5 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Щербаков Даниил 5 1
|Тимофеев Сергей 10 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
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