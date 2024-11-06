IVA Technologies представила новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One

Компания IVA Technologies анонсировала выход нового продукта IVA One – платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, которая создает удобную и безопасную среду для рабочего взаимодействия.

В современных компаниях сотрудники вынуждены переключаться между множеством приложений и веб-сайтов. По данным исследования SuperJob, средний сотрудник тратит более 20 часов в неделю на цифровое общение. Это практически половина рабочей недели, потраченная на переписку и звонки. 87% работников ежедневно пользуются несколькими приложениями, чтобы оставаться на связи, а 30% из них работают сразу с шестью или более. IVA One решает эту проблему, объединяя все необходимые инструменты в одном окне — для выполнения любой задачи достаточно не более двух кликов.

IVA One — это единое пространство для корпоративного взаимодействия, включающее корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары и конференции, календарь, адресную книгу, электронную почту и инструменты для оптимизации бизнес-процессов.

Основной целью платформы является упрощение рабочих коммуникаций, ускорение принятия решений, повышение продуктивности сотрудников и, соответственно, эффективности работы компании. Благодаря своей гибкости и масштабируемости IVA One подходит для компаний любого размера и легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру.

Использование российских программных продуктов позволяет компаниям обеспечить технологическую независимость и устойчивость бизнеса, несмотря на внешние ограничения. IVA One предлагает продуманные сценарии перехода с популярных зарубежных решений, таких как Microsoft Teams, Slack, ZOOM, Cisco, AVAYA, что делает миграцию на платформу простой и безболезненной.

Корпоративный мессенджер IVA One обеспечивает высокую скорость взаимодействия сотрудников и возможность структурировать обсуждения с помощью тредов. Пользователи могут оставлять реакции на сообщения, создавать публичные и непубличные каналы для обмена информацией и обсуждения внутренних вопросов.

Сейчас платформа IVA One предлагает стандартные функции корпоративной почты с поддержкой IMAP, что позволяет подключать уже существующие почтовые серверы заказчика.

Пользователи могут работать с письмами и папками в привычном формате, а также начать чат прямо из письма, что ускоряет взаимодействие и решение рабочих вопросов.

В адресной книге IVA One реализована четкая иерархическая структура, позволяющая быстро находить контакты по имени, должности или отделу. Возможен множественный выбор контактов для массовых действий, а также синхронизация с корпоративными системами.

Инструмент планирования в IVA One позволяет оптимизировать рабочее время сотрудников и обеспечивая быстрый переход в видеоконференцию из события. Это делает рабочий процесс более структурированным и снижает вероятность пропуска важных встреч.

Платформа IVA One построена на модульной архитектуре, центром которой является сервис IVA ID — единое окно для удобного входа пользователей во все приложения и одновременно мощный инструмент для администрирования и обеспечения информационной безопасности. Он позволяет управлять правами сотрудников, задавать различные уровни доступа в зависимости от роли человека в организации и интегрироваться с внешними системами через открытый API, что делает его надежным решением для компаний с высокими требованиями к безопасности.

IVA One представлена в on-premise-версии, что позволяет компаниям размещать платформу на собственных серверах, в закрытом контуре организации. Это обеспечивает полный контроль над данными и высокий уровень безопасности информации.

IVA One включает в себя функционал IVA MCU — ВКС-системы, обеспечивающей высококачественную аудио- и видеосвязь. В платформу также встроены элементы искусственного интеллекта, которые поддерживают функции транскрибации и саммари встреч с точностью более 96%, а также субтитры и онлайн-перевод на видеовстречах.

IVA One доступна в десктопной версии, веб-версии и мобильных приложениях, что позволяет сотрудникам быть на связи и эффективно работать из любой точки земного шара. Независимо от того, используется ли компьютер, планшет или смартфон, платформа обеспечивает единый пользовательский опыт и доступ к сервисам платформы. Это особенно удобно для сотрудников, которые часто работают вне офиса или находятся в командировках — они всегда могут оставаться на связи и иметь доступ к важным рабочим инструментам.

IVA Technologies предлагает гибкие варианты лицензирования IVA One, которые подходят для компаний любого размера. Приобрести лицензию возможно как на все сервисы платформы, так и выбрать только необходимые для бизнес-потребностей компании.

В ближайшем будущем IVA Technologies планирует развивать направление бизнес-помощников на основе ИИ.

В настоящее время уже реализован инструмент для создания чат-ботов и мини-приложений, и в дальнейшем планируется его развитие, что сделает платформу еще более гибкой и удобной для пользователей.

Также в IVA One появится множество новых возможностей и сервисов. Среди них — умный поиск, который позволит пользователям осуществлять сквозной поиск по всем сервисам внутри платформы, включая чаты, календарь и файлы. Будет внедрена автоматическая транскрибация голосовых сообщений и телефонных вызовов. В рамках платформы будут реализованы ключевые функции корпоративной IP АТС и планируется создание софтфона — программного телефона для IP АТС.

В платформу планируется включить менеджер задач IVA Task, файловый менеджер IVA Disk для корпоративного хранения данных, управление удаленным рабочим столом, канбан-доску и отчеты для задач, а также интегрированный видеохостинг для управления записями мероприятий и вебинаров. IVA One будет поддерживать офлайн-режим, сохраняя все изменения и синхронизируя их после подключения к сети.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «В эпоху цифровой трансформации особенно важно оптимизировать рабочие процессы и коммуникации. Основная цель платформы IVA One - упрощение рабочих коммуникаций, ускорение принятия решений, повышение продуктивности сотрудников и, соответственно, эффективности работы компании. Благодаря своей гибкости и масштабируемости, IVA One подходит для компаний любого размера и легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру».