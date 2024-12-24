IVA One
IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы
IVA One и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
|Фонд Росконгресс 18 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
|Земля - планета Солнечной системы 10375 2
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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