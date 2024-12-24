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IVA One


IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы


24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса 1
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП 1
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
29.11.2024 В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
06.11.2024 IVA Technologies представила новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One 1
06.11.2024 IVA Technologies выводит на рынок новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One 1
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года 1
17.10.2024 6 ноября IVA Technologies проведёт ИТ-конференцию IVA DAY-2024: уже открыта регистрация! 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

IVA One и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 8
Cisco Systems 5114 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
К2Тех 131 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ланит Интеграция 190 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Superjob - Суперджоб 503 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Фонд Росконгресс 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 2
File Manager - Файловый менеджер 346 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
WhatsApp Messenger 1082 1
Mango Talker 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Иодковский Станислав 81 5
Токарев Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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