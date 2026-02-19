Разделы

IVA Technologies расширяет сценарии мобильной работы: подтверждена совместимость продуктов с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и IVA Technologies провели тестирование продуктов экосистемы IVA в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М». По итогам проверки подтверждена корректная работа ключевых сервисов корпоративных коммуникаций на устройствах под управлением отечественной мобильной ОС. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках испытаний была проверена стабильность функционирования платформы IVA One и сервера видеоконференцсвязи IVA MCU на «Ред ОС М». Совместимость обеспечивает пользователям возможность безопасно использовать корпоративные коммуникации, мессенджинг, аудио- и видеосвязь, а также совместную работу в едином цифровом контуре на мобильных устройствах, соответствующих требованиям по использованию российского ПО и защите информации.

«Ред Софт» и IVA Technologies развивают партнерство в рамках заключенного соглашения о технологическом сотрудничестве. Ранее компании обеспечили стабильную совместную работу десктопных версий продуктов. Совместимость «Ред ОС М» с продуктами IVA стала логичным шагом, предложившим мобильный сценарий совместного решения.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

IVA One – платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы, которая объединяет в одном приложении все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе ИИ, а также сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Платформа предназначена для обеспечения взаимодействия внутри компаний, поддерживает работу на десктопных, веб- и мобильных устройствах. Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО.

IVA MCUсервер видеоконференцсвязи (ВКС). Система изначально разрабатывалась с учетом последних мировых тенденций и отвечает самым строгим требованиям практически любой организации в части безопасности, а также обладает функционалом, позволяющим организовывать полноценные коммуникации в удаленном режиме.

