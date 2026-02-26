IVA Technologies представила релиз платформы IVA One 1.2: расширенные инструменты для совместной работы и повышенный уровень безопасности

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One 1.2. Обновление направлено на развитие инструментов корпоративного взаимодействия, усиление контроля и повышение уровня информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В новой версии IVA One расширена функциональность режима «Федерация»: администраторы могут настраивать взаимодействие между организациями, а пользователи — вести личные чаты с федеративными учетными записями с учетом установленных ограничений безопасности.

Значительное внимание уделено безопасности. Платформа получила механизмы подключения систем DLP, SIEM и антивирусной проверки файлов. В административной панели реализована возможность запрета создания скриншотов в мобильных приложениях.

В веб-версии обновлены ключевые модули платформы: почтово-календарная система IVA Mail и сервер видеоконференцсвязи IVA MCU. В календаре реализована расширенная карточка создания мероприятия, добавлена возможность проверки занятости участников при планировании события и внедрена цветовая дифференциация событий, что упрощает планирование и повышает наглядность расписания. В почтовом модуле появились функции создания и управления подписями, настройки правил обработки писем и очистки корзины, а также отображение владельца папки при предоставлении доступа. Во встроенном модуле ВКС появилась возможность обратного вызова.

«Расширение режима «Федерация» — стратегический этап развития нашей платформы. Это позволяет организациям, использующим IVA One, выстраивать защищенное межкорпоративное взаимодействие в едином цифровом пространстве без потери контроля над данными. Мы последовательно усиливаем безопасность — от интеграции с DLP и антивирусами до расширенных административных политик. Одновременно наша команда развивает пользовательский интерфейс с учетом обратной связи заказчиков, поскольку создает продукт прежде всего для людей — удобный, понятный и эффективный на всех устройствах», — сказал заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров.