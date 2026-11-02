IVA Technologies выпустила обновление платформы IVA One 2.2.0: новые инструменты для снижения информационной нагрузки

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявил о выпуске новой версии платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One 2.2.0. Новые возможности направлены на снижение информационного шума и повышение эффективности рабочих коммуникаций. Они позволяют сотрудникам управлять потоком сообщений и уведомлений, минимизировать отвлечения от текущих задач и быстрее находить необходимую информацию.

В IVA One появился сквозной поиск по сообщениям, включая треды, а также расширены возможности цитирования и отложенной отправки сообщений. Пользователи могут устанавливать персональные статусы с заданным сроком действия и управлять уведомлениями с помощью режима «Не беспокоить».

Для сохранения контекста рабочих обсуждений реализована возможность отправлять сообщения из чатов по электронной почте с указанием автора и времени отправки. Персональные папки позволяют систематизировать переписку по рабочим направлениям, а доступ к корпоративному «Диску» в мобильном приложении обеспечивает удобную работу с файлами. Эти инструменты упрощают поиск и обмен информацией, помогая сотрудникам быстрее находить необходимые материалы.

В платформе появились новые сценарии корпоративных звонков. Теперь пользователи могут начинать тихие групповые звонки, при которых участники не получают звуковой сигнал входящего вызова.

Таким образом, компании получают дополнительные инструменты для организации коммуникаций с учетом приоритетности обращений, доступности сотрудников и необходимости сохранять контекст рабочих обсуждений.

Отдельное внимание в обновлении уделено развитию федеративного взаимодействия между доверенными организациями. Во время звонков в IVA One теперь отображается признак «Федерации», позволяющий идентифицировать участников из других организаций. Кроме того, федеративные групповые звонки сохраняются в истории участников. Новые возможности делают межкорпоративные коммуникации более прозрачными и обеспечивают сохранение истории взаимодействия между сотрудниками доверенных организаций.

Значительная часть обновления посвящена информационной безопасности. В серверной части усилен контроль доступа к файлам и проверка загружаемого содержимого, включая блокировку исполняемых файлов по умолчанию. Администраторы могут настраивать видимость сотрудников в поиске и в адресной книге.

Расширена интеграция с DLP-системой InfoWatch. При проверке сообщений и файлов система получает дополнительные сведения об участниках чата, включая логины и адреса электронной почты, что позволяет учитывать контекст коммуникаций при применении политик информационной безопасности. Также усилена защита панели администрирования и добавлены настройки ограничений на размер загружаемых файлов.

В мобильных приложениях реализован просмотр документов без скачивания на устройство, а во встроенном «Диске» расширены возможности управления файлами, включая восстановление удаленных данных из «Корзины».

В веб-версии появилось хронологическое представление календаря «Лента», расширены настройки повторяющихся мероприятий и добавлена статистика ВКС-встреч.

Наряду с расширением функциональности разработчики повысили стабильность клиентских приложений, доработали пользовательские интерфейсы и повысили производительность по итогам нагрузочных испытаний на 36 тыс. пользователей.