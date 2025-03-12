Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис»

Группа компаний «Б1» завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования на базе «1С: ТОиР Корп 3.0» на двух предприятиях «Петро Велт Технолоджис» – «Катобьнефть» и «Катойл-Дриллинг». Об этом CNews сообщили представители «Б1».

Группа компаний «Петро Велт Технолоджис» – независимый поставщик нефтесервисных услуг, который предоставляет услуги по зарезке боковых стволов и бурению нефтяных и газовых скважин, а также по гидравлическому разрыву пласта. Специфика бизнеса обуславливает наличие обширного парка спецтехники и бурового оборудования, эксплуатация которого ведется зачастую в суровых условиях Крайнего Севера.

«Чтобы соответствовать высоким требованиям к уровню сервиса наших заказчиков – крупнейших добывающих компаний России – в “Петро Велт Технолоджис” реализуется масштабный проект цифровизации, частью которого стала автоматизация ТОиР. Нам требовался надежный инструмент для стандартизации ремонтных процессов на предприятиях и учета всех действий с оборудованием. Основной целью стал переход к планированию работ и более точному составлению бюджета не только на основании агрегированных исторических данных и экспертной оценки, а отталкиваясь от конкретной номенклатуры, технологических карт и подтвержденной статистики», – сказал куратор проекта Константин Лысцев, заместитель генерального директора по экономической и информационной безопасности «Петро Велт Технолоджис».

Ключевым вызовом в части технических требований стало обеспечение надежной удаленной работы в системе, поскольку ее основные пользователи – сотрудники буровых бригад и флотов, находящиеся в труднодоступных районах, где зачастую возникают проблемы со связью.

«Сложность данного проекта заключалась в том, что в рамках стратегии импортозамещения предстояло не только развернуть в облаке сервисы “1С: ТОиР”, но и использовать для этого преимущественно российские продукты и решения Open Source. При этом требовалось завершить работы за семь месяцев. Оценив трудоемкость задач, мы выбрали Группу компаний "Б1" в качестве партнера по внедрению, так как коллеги обладают широкой бизнес-экспертизой и релевантным технологическим опытом», – отметил Андрей Сунцов, ИТ-директор «Петро Велт Технолоджис».

Специалисты группы компаний «Б1» провели предварительный анализ текущих процессов организации, включая сбор данных о типах оборудования, его характеристиках, частоте поломок, методах обслуживания и ремонтов, после чего разработали поэтапный план трансформации ремонтной функции и внедрения специализированного ПО с учетом приоритетных целей автоматизации.

Одной из особенностей данного проекта было активное вовлечение консультантов «Б1» по операционной эффективности процессов, что помогло вовремя подготовить нормативно-справочную информацию (НСИ, в том числе иерархию оборудования и технологические карты) и учесть специфику бизнеса «Петро Велт Технолоджис» при внедрении новой ИТ-системы.

Всего за семь месяцев совместная команда «Петро Велт Технолоджис» и «Б1» развернула в облачной инфраструктуре «Яндекс.Облако» основные и дополнительные сервисы «1С: ТОиР» взяв за основу отечественную операционную систему «Альт Сервер» и СУБД Postgres Pro, использовав в проекте импортозамещения 15 различных технологических продуктов.

«Проект в компании “Петро Велт Технолоджис” – одно из первых полноценных внедрений систем ТОиР, основанных исключительно на отечественных технологиях. На рынке представлено действительно много продуктов, но они не всегда совместимы друг с другом. Нам пришлось протестировать и доработать большое количество вариантов, а также подключить вендоров для решения некоторых задач, прежде чем был построен оптимальный технологический стек, удовлетворяющий потребностям заказчика», – сказал Алексей Аникин, директор департамента консалтинга, технологий и транзакций группы компаний «Б1».

В ходе внедрения был решен ряд инфраструктурных и интеграционных задач с учетом требований импортозамещения. Были обеспечены доверительные отношения между локальным и облачным доменами, настроена прозрачная аутентификация в сервисах «1С». Для работы пользователей реализована среда, включающая в себя группу терминальных серверов с единой точкой подключения и балансировкой нагрузки, а также сервер перемещаемых профилей. Важной частью проекта стала настройка регулярных процедур резервного копирования данных и виртуальных машин в локальную инфраструктуру, что позволило минимизировать риски потери информации.

«Проект внедрения ТОиР, реализованный совместно с «Б1», очень важен для нашей компании, поскольку оборудование – это ее основной актив: от его функционирования, надежности и загрузки напрямую зависят безопасные условия ведения работ и финансовые показатели. Автоматизация функции ТОиР позволит нам более эффективно вести учет, планировать ремонтные и сервисные процессы, а также управлять ими, что в результате будет способствовать снижению простоев, увеличению срока службы оборудования и оптимизации бюджета ТОиР. А уменьшение риска аварийных остановок позволит оказывать еще более высокий уровень сервиса нашим заказчикам – крупнейшим добывающим предприятиям России», – отметил Антон Бродский, генеральный директор «Петро Велт Технолоджис».

Новая система интегрирована c «1C: МТО» (в части учета потребления запасных частей для ремонтов и мониторинга складских остатков), с «1C: ERP Управление холдингом» (бухгалтерский и налоговый учет) и с «1С: MDM» – корпоративной системой управления НСИ.

«Благодаря поддержке руководства и качественной организации проектной работы, включая методологию внедрения, нам удалось успешно завершить внедрение системы ТОиР на двух предприятиях менее чем за семь месяцев, обеспечив тем самым базу для повышения эффективности бизнеса. Сотрудничество с «Б1» позволило продуктивно решить все возникавшие технические сложности, а грамотно организованный коллегами процесс обучения и поддержки сделал период адаптации пользователей максимально комфортным», – сказал Андрей Сунцов.

«Автоматизация ТОиР – это многоступенчатый процесс, обеспечивающий надежность и эффективность дальнейшей работы компании. Мы были рады принять участие в проекте, поделиться опытом и знаниями как на этапе диагностики, так и на этапах настройки, эксплуатации и последующей оптимизации целостности оборудования. Гибкость и адаптивность позволили командам не только провести успешный запуск, но и предложить решения для поддержания работоспособности системы и развития ее функционала», – сказал Агабек Бадалов, партнер группы компаний «Б1».

Следующим шагом станет развертывание решения на предприятии «Катконефть», которое занимается гидроразрывом пласта. Продолжится развитие функционала «1С» с целью постоянного повышения уровня зрелости системы и в целом процессов ТОиР. Кроме того, планируется интеграция с сервисом мониторинга и контроля автотранспорта, различными АСУТП и собственной уникальной ИТ-разработкой «Петро Велт Технолоджис» для управления производством бизнеса ГРП.